Alberto Fernández: “Esta vez, los acreedores están pagando el ajuste, no la gente”

“Llegamos al fondo del pozo, de acá en más, solo queda ir mejorando. La discusión es cómo queremos mejorar”, aseguró hoy el presidente Alberto Fernández al participar del acto de apertura del Congreso de la Asociación Bancaria (AB), el gremio que conduce el dirigente Sergio Palazzo.

Luego de felicitar al gremio por tener “tantas dirigentes mujeres” en su condución, el jefe de Estado destacó que la pandemia de Covid-19 dejó en evidencia la “pavorosa desigualdad en la que vive el mundo”. Y al poner el foco particularmente en la Argentina, el mandatario aseguró que el país tiene la ventaja de que es “artífice de su destino”.

Asimismo, Fernández recordó que son 9 millones de argentinos a los que el Estado debió asistir a través del IFE en el marco de la pandemia. “En un escenario de tanta desigualdad, lo primero que reclama la política es ponerse del lado de los más postergados; esa es nuestra primera obligación”, remarcó el Presidente.

En otro tramo de su alocución, Fernández apuntó contra la gestión de Mauricio Macri cuando afirmó que “algunos creyeron que en la Argentina sobraban 20 millones de argentinos”, al tiempo que añadió: “Yo estoy convencido de que no sobra nadie y de que tenemos que construir un sistema social y político donde a todos los ampare y que a todos los abarque”.

“Solidaridad. Esa es la regla y eso es lo que se nos impone como dirigentes que somos”, dijo el Presidente al hacer alusión a los efectos de la pandemia.

“Les pido a ustedes que me ayuden”, les dijo Fernández a los que siguieron el encuentro de manera virtual, al hacer alusión a la necesidad de crear un país en el que “todos tienen que tener un lugar”.

Además, Fernández hizo alusión a las negociaciones con el FMI para decir: “Lo que no queremos más es que para cumplir, el costo de cumplir lo paguen los que menos tienen”. Dicho esto, el mandatario aseguró que su Gobierno no está ajustando ni en salarios ni jubilaciones. “Si quieren ver dónde está el ajuste, vayan y miren el Presupuesto del 2021”, para plantear: “¿Qué es lo que cae? Los intereses de la deuda”. Y remató: “Esta vez los acreedores están pagando el ajuste, no la gente”.