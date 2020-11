Analistas esperan crisis a corto plazo y recomiendan dónde invertir para cubrirse

El mundo se reacomoda a dos noticias de fuerte impacto en los mercados como son la aparicion de vacunas que marquen un fin a la pandemia del Covid-19 y la derrota de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos.

En este contexto los analistas del mercado local tienen dos retos por delante. Uno es entender cómo quedarán parado los sectores que jugaron fuerte en pandemia, como los de tecnología e e-commerce y cuán fuertes resurgirán aquellos golpeados y en sintonía poner un ojo en la atribulada plaza argentina, que siempre tiene un problema en el horizonte.

La situación internacional y local fue analizada por el panel sobre inversiones organizado en la EFIWEEK.

En este sentido, Ramiro Marra de BullMarket Brokers recordó que en la cuarentena se dio una "aceleración de los proceso de tecnología y ahora resta ver si en la post nueva normalidad las empresas del sector van a poder seguir creciendo o reaparecen las empresas golpeadas".

Respecto al mercado local, reconoció que "si estuviera en otro país no tendríamos Argentina en la cartera porque no es un riesgo para tomar, la verdad es un mercado desplomado". "Hay que entender que Argentina es un mercado volátil, no hay que entusiasmarse con soluciones mágicas. Falta algo que puede ser una devaluación o un cambio de moneda y después vamos a ver un mercado alcista por un tiempo prolongado", pronosticó.

A la hora de invertir señaló al sector bancario "como la mejor oportunidad, ya que más allá de la recuperacion del país hay un nuevo mundo para posicionarse en otras ramas del sector financiero". "Los individuos están entrando a productos de inversión que antes eran para institucionales como dólar linked o las ONs. Pre pandemia se los veía difícil de conseguir", remarcó.

Ezequiel Zambaglione, head Strategist de Balanz , planteó que más allá del tema de la pandemia y asumiendo que llega la vacuna "toda la expansión monetaria plantea desafío hasta académico, porque hay gente que piensa que esto lo van apoder absorber los bancos centrales y otros hablan de una aceleración de la inflación".

Respecto a lo local, estimó que Argentina "va a una crisis en el corto plazo y hay que ver qué tanta destrucción va a quedar".

"Argentina es muy volátil. No hay que casarse con la idea de que porque un bono sale 20 centavos es barato", advirtió y recomendó no pararse en el sector bancos para así "escapar del riesgo regulatorio del sector que termina siendo variable de ajuste de los gobiernos".

"Preferimos acciones de exploración, una buena forma de evitar regulación", resumió.

Lucas Gardiner, managing Director of Private Wealth Management at Portfolio Personal lamentó que "para entrar en Argentina hay que saber que lo político y la macro pegan muy fuerte, que es un país difícil y muy volátil, complicado más allá de compro o no es mucha volatilidad".

"Para tradear Argentina hay que ser muy disciplinado. Los países no desaparecen, pero por ahí hay que tener presente que se vienen años complicados. Iría a acciones, prefiero de bancos a energética pero Argentina tiene esos desarbitres, que teniendo en cuenta cómo se mueve prefiero sector bancario", analizó.

Para Juan Ignacio Bano, gerente de Research y BI en invertirOnline.com "para una persona que tiene tiempo, que puede esperar, empezar a tomar alguna posición puede ser alguna oportunidad en Merval en dólares".

"Es complejo, es volátil pero las empresas argentinas están a valor absurdo. Se ven estos problemas que va a tener Argentina en corto y mediano plazo", señaló y recomendó también los bonos en pesos CER, ya que al estar atados a inflación el inversor tiene una cobertura especial.

Agregó que "en renta variable no hay muchas alternativas, porque no hay muchos sectores en el Merval, ya que solo quedan utilities y bancos y no hay mucho más que eso dos, muy permeables a la regulación pública y con riesgo cíclico".