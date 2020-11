Janet Yellen se prepara para un segundo acto en la cima de la formulación de políticas económicas de EE.UU.

Poco después de que Joe Biden eligiera a Kamala Harris como vicepresidenta en agosto, Janet Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Informó a la pareja sobre la caída desencadenada por la pandemia de coronavirus y lo que podían hacer al respecto.

Según una persona informada sobre la conversación, la Sra. Yellen le dijo a la boleta demócrata que las tasas de interés eran bajas y probablemente permanecerían allí durante mucho tiempo, creando un espacio fiscal considerable para nuevos estímulos e inversiones.

La intervención fue bien recibida por Biden y Harris, cuyo plan económico exige miles de millones de dólares en gastos gubernamentales. Ahora la Sra. Yellen, de 74 años, será nominada por Biden para ser la próxima secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, entregándole un segundo acto en el pináculo de la formulación de políticas económicas estadounidenses.

La Sra. Yellen es una cantidad bien conocida tanto a nivel nacional como internacional, dados sus cuatro años al frente del banco central de EE. UU. Entre 2014 y 2018, lo que encaja bien con el impulso de Biden de llenar su gabinete con institucionalistas competentes después de la interrupción creada por el presidente Donald. Triunfo.

“El nombramiento de Janet Yellen será bienvenido universalmente, y con razón, incluso por economistas, funcionarios extranjeros y mercados, quienes la consideran una formuladora de políticas con gran experiencia que brindó años de estabilidad”, dijo Mohamed El-Erian, presidente de Queens 'College en la Universidad de Cambridge y asesor económico principal de Allianz.

La Sra. Yellen "comprende bien la importancia de una estrecha coordinación de las políticas nacionales e internacionales", agregó el Sr. El-Erian.

Si Biden sigue adelante con su nominación y el Senado la confirma, la Sra. Yellen asumirá la gestión de la política económica de Estados Unidos en un momento crucial.

La recuperación del impacto inicial del coronavirus está mostrando signos significativos de desaceleración en medio del debilitamiento del apoyo fiscal del Congreso a medida que aumentan las nuevas infecciones en muchos estados. A pesar de que hay una vacuna en el horizonte, muchos economistas temen daños duraderos a las empresas y al mercado laboral que podrían afectar el desempeño de la economía durante años.

Y aunque los mercados financieros parecen estar en buena forma, el departamento del Tesoro de Trump, dirigido por el secretario Steven Mnuchin, acaba de tomar medidas para cerrar algunas de las facilidades de préstamos de emergencia de la Fed, lo que desencadenó una ruptura con el banco central que la Sra. Yellen está en una posición única para reparar. .

"Creo que hará todo lo posible dentro del marco legal para restablecer la mayor cantidad posible de esos programas", dijo Eric Stein, director de inversiones de renta fija de Eaton Vance. "Dados los antecedentes de Yellen en la Fed, sus puntos de vista estarán muy en línea con la Fed y querrá que la Fed pueda proporcionar tanto crédito a varios sectores de la economía como sea posible".

La Sra. Yellen nació y se crió en Brooklyn, Nueva York, realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Brown y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Yale, donde se especializó en el mercado laboral.

Su carrera en el gobierno la llevó a la Reserva Federal, donde conoció a su esposo George Akerlof, un colega economista y premio Nobel, y finalmente a la Casa Blanca como presidenta del consejo de asesores económicos de Bill Clinton.

Más tarde, volvería al banco central de Estados Unidos como presidenta de la Fed de San Francisco en los años previos a la crisis financiera y al comienzo de la gran recesión, y luego como vicepresidenta de la Fed.

Cuando Barack Obama la eligió para suceder a Ben Bernanke como presidente de la Fed a fines de 2013, bromeó diciendo que ella era “dura, no solo porque sea de Brooklyn” y le atribuyó el mérito de haber hecho sonar una alarma temprana sobre la burbuja inmobiliaria.

“Ella no tiene una bola de cristal, pero lo que sí tiene es una profunda comprensión de cómo funcionan los mercados y la economía, no solo en teoría sino en el mundo real”, dijo.

Durante su tiempo al frente de la Fed , la Sra. Yellen presidió el inicio del endurecimiento de la política monetaria posterior a la crisis, lo que marcó el comienzo de un ciclo de subidas de tasas de interés al que se acercó con cautela, deteniéndose en el camino.

Para algunos economistas liberales, incluso esos movimientos fueron excesivamente agresivos y, en retrospectiva, la Fed los desautorizó con el argumento de que la economía podría haberse beneficiado de un dinero fácil sostenido sin desencadenar un peligroso pico inflacionario.

Durante ese período, el mandato de la Sra. Yellen estuvo marcado por otros cambios en la Reserva Federal que han perdurado bajo su sucesor Jay Powell , incluido un enfoque creciente en las disparidades en los ingresos y el papel que desempeñan el género y la raza, cuestiones que el banco central tradicionalmente no tenía en cuenta. en la formulación de políticas.

Trump incluso consideró ofrecer a la Sra. Yellen un segundo mandato como presidenta de la Fed, pero objetó después de que sus asesores pensaron que era mejor que seleccionara a su propio candidato. El presidente también cuestionó si la Sra. Yellen, que mide 5 pies y 3 pulgadas de alto, era demasiado baja para el trabajo, según el periódico The Washington Post.

Después de dejar la Fed, la Sra. Yellen asumió un cargo como miembro de la Brookings Institution, un grupo de expertos de Washington, y ocasionalmente lamentó los intentos del presidente de Estados Unidos de socavar la independencia del banco central, así como la falta de liderazgo económico global de la administración.

En una entrevista con el Financial Times en octubre de 2018, la Sra. Yellen dijo que los implacables ataques verbales de Trump estaban "reduciendo la legitimidad y la estatura de las instituciones en las que el público tradicionalmente ha tenido algo de confianza", y agregó: "Siento que, en última instancia, socava las redes sociales y estabilidad economica."

Como secretaria del Tesoro, Yellen se verá obligada a entrar en la contienda política más que en sus funciones anteriores. Aunque se enfrentó a frecuentes interrogatorios del Congreso como funcionaria de la Fed, incluida su propia audiencia de confirmación, ahora tendrá que negociar con los republicanos recalcitrantes medidas para impulsar la economía y defenderlos ante un electorado estadounidense profundamente polarizado.

Para su nominación al Tesoro es crucial el hecho de que logró ganarse el cariño del ala progresista del Partido Demócrata en los últimos años, más que Lael Brainard , una actual gobernadora de la Fed que también fue una de las principales candidatas al puesto del Tesoro.

La Sra. Yellen no solo enfatizó la capacidad de Estados Unidos para participar en gastos deficitarios durante su llamada con Biden y Harris en agosto, sino que también escribió un artículo de opinión en el periódico The New York Times ese mes con Jared Bernstein, miembro de la transición de Biden. consejo asesor, pidiendo estímulos a gran escala.

“Si los senadores aún no logran resolver las negociaciones estancadas. . . millones de estadounidenses necesitados sufrirán, y la economía en general podría degradarse de su actual lento repunte del crecimiento a ningún crecimiento ”, escribieron.

El lunes, la Sra. Yellen recibió un fuerte respaldo de Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts conocida por sus opiniones muy liberales sobre la política económica y sus posiciones de línea dura sobre la regulación bancaria.

El apoyo de Warren sugiere que podría haber poca reacción de la izquierda a su nominación, al menos inicialmente, del tipo que acosó al exsecretario del Tesoro Tim Geithner bajo Obama.

“Ella es inteligente, fuerte y de principios. Como una de las presidentas de la Fed más exitosas de la historia, se ha enfrentado a los bancos de Wall Street, incluida la responsabilización de Wells Fargo por engañar a las familias trabajadoras ”, escribió Warren en un tweet que describía a la Sra. Yellen como una“ elección excelente ”.