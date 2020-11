Finanzas y mercados Lunes 23 de Noviembre de 2020

Por impuesto a la riqueza, se duplican operaciones de dólar fuga

El contado con liquidación duplicó el volumen negociado, al pasar de casi u$s 20 millones a casi u$s 40 millones por día, luego de haber estado en apenas u$s 7 millones a principios de octubre