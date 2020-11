Bancos comienzan a sentir el acoso de nuevos productos de las BigTech

Luego de la irreversible irrupción de las fintech en un negocio que por años había sido monopolizado por los bancos, una de las principales amenazas que estos encontraban era la posibilidad que las compañías tecnológicas más grandes, conocidas como Big Tech, decidieran también incursionar en el mundo de las finanzas.

Y lo que hasta hace unas semanas era una posibilidad, en otras pocas será una realidad. Por lo menos en los Estados Unidos. La semana pasada, el gigante tecnológico Google anunció una alianza con 11 bancos de ese país para ofrecer cuentas bancarias desde su aplicación Google Pay.

Podría decirse que Google en 2021 lanzará su propio banco digital. Se tratará de Google Plex, un apartado de su aplicación de pagos donde los usuarios estadounidenses podrán crear y operar cuentas de bancos internacionales como BBVA, Citi, Stanford FCU, Seattle Bank, The Harbor Bank of Maryland, State Employees FCU, BankMobile, BMO Harris, First Independence Bank, GreenDot y Coastal Community Bank.

Si bien no se trata de la primera big tech -grupo de empresas que además de Google, conforman Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, que avanza en este negocio-, sí es la primera vez que una tecnológica le ofrecerá cuentas corrientes y cajas de ahorro a sus usuarios, sin comisiones, sin cobrar por descubiertos y sin requisitos de acceso.

Anteriormente, Apple había lanzado su propia marca de tarjeta de crédito con Goldman Sachs, en su aplicación Apple Pay. También Amazon tiene su propia tarjeta de crédito y había anunciado ofrecer sus propias cuentas corrientes, pero la idea aún no vio la luz. Facebook, en tanto, avanza en puntos estratégicos del globo con su funcionalidad de pago en la aplicación Whatsapp.

"En 2021 vamos a ver a las bigtech asomando en América latina. Esto va a significar una convivencia entre las fintech de uso diario, que probablemente sean las que más sufran el impacto de las bigtech; y las fintech que trabajan por ecosistema digital. Sin duda genera expectativa para ver cómo promueve la concentración de jugadores", dijo el especialista Ignacio Carballo. "Ahí también habrá un nuevo capítulo si se concreta la llegada del Openbankig", añadió.