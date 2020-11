Coronavirus: EE.UU. prevé empezar a vacunar a mediados de diciembre

Mediados de diciembre es el nuevo plazo probable para que empiecen a aplicar la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 en Estados Unidos, apenas 24 horas después de que ésta reciba la aprobación de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA), según dijo hoy el doctor Moncef Slaoui, jefe asesor científico de la "Operación Warp Speed" de la administración Trump.

"Dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación, la vacuna será desplegada y se ubicará en las áreas donde cada estado nos habrá dicho dónde quieren las dosis de la vacuna", dijo hoy el doctor Moncef Slaoui, jefe asesor científico de la "Operación Warp Speed" de la administración Trump a la NBC.

El 10 de diciembre se reunirán los asesores externos de la FDA para discutir si autorizar o no la vacuna anti Covid-19 desarrollada por Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech para su uso de emergencia. Mientras se espera que para fin de diciembre, Moderna Inc busque la aprobación del regulador para su propia vacuna.

Las vacunas se distribuirán en función de la población de cada estado, que a su vez decidirá quién recibe la vacuna primero, con la recomendación de priorizar a los trabajadores de la salud, los empleados de primera línea y las personas ancianas, que enfrentan los mayores riesgos de morir por el virus.

Mirá también Coronavirus: esta semana aprobarían la vacuna de Pfizer en el Reino Unido Un reporte del diario The Telegraph asegura que esta semana, Pfizer se presentará antes los reguladores británicos para que autoricen su vacuna contra el coronavirus y que comenzarían a administrarla en diciembre.

El 70% de la población necesita ser vacunada para lograr la inmunidad colectiva, una meta que el país podría alcanzar en mayo, sostuvo el experto. Ayer el país superó los 12 millones de infectados, por delante de cualquier otro.

En todo caso, será un esfuerzo de grandes proporciones con una población total de 330 millones, y con un cambio de gestión presidencial en el medio, donde el actual mandatario Donald Trump se resiste a admitir su derrota electoral y el presidente electo, Joe Biden, teme que en estos dos meses el coronavirus haga estragos si no implementan medidas más efectivas.

Por lo pronto, esta semana será clave para dimensionar cómo avanza el virus, ya que las autoridades recomiendan no viajar por el feriado del Día de Acción de Gracias y evitar reuniones, ya que se ha constatado que escalan las infecciones.