Genneia completa el plan de refinanciación de sus ON por u$s 51,5 millones

Genneia informó que logró completar el plan de refinanciación de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase XXI por u$s 51,5 millones. La compañía, que tenía como uno de sus principales accionistas a Jorge Brito –fallecido este viernes– dio a conocer el éxito de su reestructuración a través de un comunicado, en el que destacó que logró cumplir con las medidas cambiarias establecidas por el Banco Central (BCRA) gracias a la confianza de los inversores.

La compañía generadora de energías renovables se suma así a las reestructuraciones corporativas recientes del Banco Hipotecario, que logró canjear deuda por u$s 279 millones; IRSA, que hizo lo propio por unos u$s 180 millones; Cresud, por u$s 70 millones; y a AES, por u$s 22 millones.

Los inversores de la Clase XXI que eligieron la Opción Base recibirán un pago en efectivo equivalente al 62%, por encima del mínimo de 40% establecido en las condiciones del canje. Asimismo, aquellos inversores que entraron al canje antes de la fecha de early bird recibirán una contraprestación en efectivo entre el 1% y 4%, según la opción de canje. Los resultados finales del canje muestran que la Opción Base y la Opción Par totalizaron u$s 22 millones y u$s 7 millones respectivamente, gracias al apoyo de más de 300 inversores.

Genneia también contó con el apoyo de nuevos inversores. La nueva ON Clase XXX recibió suscripciones en efectivo por u$s 15,4 millones gracias a la confianza de más de 1700 inversores. La nueva Clase XXX totalizará u$s 30,9 millones, cuenta con un cupón de 12% y amortización bullet a 2 años de plazo. El domicilio de pago es en Nueva York.

De esta manera, Genneia logra cumplir con las medidas cambiarias establecidas por el BCRA y acompaña a la autoridad monetaria a través de este plan de refinanciamiento por u$s 51,5 millones. “Cabe recordar que este refinanciamiento no era el objetivo inicial de la compañía, que ya contaba con la totalidad de los fondos necesarios para honrar sus compromisos”, indicó la firma en el citado comunicado.