Los aviones listos para transportar la vacuna contra el coronavirus

Uno de los próximos desafíos logísticos será la distribución mundial de las vacunas contra el Covid-19. Hace pocos días, el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, junto con su socio alemán BioNTech, anunció resultados exitosos en el primer análisis preliminar del ensayo de fase III de su vacuna candidata contra el Covid-19.

En términos de volumen, la distribución de las vacunas será una operación logística sin precedentes. Las expectativas iniciales son que será necesaria la distribución de unos 15 mil millones de vacunas en todo el mundo. Muchas de estas vacunas, además, deberán ser transportadas a muy bajas temperaturas. La vacuna de Pfizer debe mantenerse congelada (a -70ºC). Otras deberán distribuirse a una temperatura constante de entre +2ºC y +8ºC. Esto significa que las soluciones logísticas serán fundamentales para mantener la calidad de la vacuna a lo largo de toda cadena de distribución.

Desde el inicio de la crisis de Covid-19, Air France KLM Martinair Cargo, la división de Cargo de Air France KLM está comprometida en mantener su red global de carga aérea, contribuyendo a la continuidad de cadenas de abastecimiento vitales. Esto ha sido siempre esencial, pero lo es aún más desde la pandemia por Covid-19, para garantizar que tanto los centros de salud como los ciudadanos tengan acceso a medicamentos, equipos médicos, equipos de protección personal y otros productos esenciales. En los últimos meses, Air France KLM Martinair Cargo realizó aproximadamente 6.000 vuelos exclusivamente cargueros y, actualmente, vuela a más de100 destinos cargueros de larga distancia, incluyendo Buenos Aires.

“Air France KLM Martinair Cargo tiene años de experiencia en el transporte de productos farmacéuticos a temperatura controlada y fue el primer grupo aéreo en obtener la certificación CEIV Pharma de IATA (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics). La distribución de las vacunas contra el Covid-19 plantea desafíos específicos en términos de volumen, requisitos de transporte y seguridad”, dijo GertJan Roelands, vicepresidente senior de Ventas y Distribución de Air France KLM Martinair Cargo.

Con el fin de estar preparados, hace cuatro meses la compañía creó un grupo de trabajo llamado “Vacuna Covid-19”, que reúne a representantes de todos los departamentos involucrados.

“Nuestros equipos han estado trabajando en un extenso plan de acción. Por ejemplo, hace unos meses, en nuestro centro de operaciones de Pharma en Ámsterdam Schiphol, inauguramos una instalación de almacenamiento climatizado de 1.118 m3, y estamos construyendo una cámara frigorífica adicional de 2.061 m3. En nuestro centro de operaciones de Pharma en París-Charles de Gaulle, estamos terminando una nueva zona de almacenamiento con control climático. También introdujimos soluciones híbridas y pasivas avanzadas que se utilizarán para transportar las vacunas, además de la gama completa de contenedores activos existentes. Junto con muchas otras iniciativas, también se han puesto en práctica un monitoreo adicional y una gestión de intervención”, destacó Roelands.

“Creemos que la cooperación y la creación de comunidades en torno a la próxima distribución mundial de las vacunas son fundamentales. Nos asociamos con muchos actores de la cadena logística, incluidos transportistas, empresas de transporte terrestre, proveedores de contenedores, aeropuertos, socios de carga/logística, empresas farmacéuticas e institutos y autoridades relacionados con el cuidado de la salud. Estamos convencidos de que una fuerte cooperación entre los socios será esencial para ejecutar con éxito este desafío logístico”, aseguró Adriaan den Heijer, vicepresidente Ejecutivo de Air France-KLM Cargo.

Junto con Air Cargo Netherlands (ACN), el Aeropuerto de Ámsterdam - Schiphol y Aéroports de Paris (dos hubs claves en la industria farmacéutica europea), Air France KLM Martinair Cargo creó dos grupos de trabajo para preparar en profundidad a las comunidades de ambos aeropuertos para las próximas operaciones de transporte de vacunas.

En Argentina, el grupo Air France-KLM sigue reforzando su operación de vuelos de pasajeros y carga. A partir de diciembre, se estarán operando 9 vuelos semanales con espacio para carga: 8 vuelos que transportan pasajeros y carga, 3 de Air France desde y hacia París, en Boeing 787-9, y 5 de KLM desde y hacia Ámsterdam, en Boeing 777-300, a los que se suma un vuelo semanal exclusivo de carga en Boeing 747.