Ciudad: las tarjetas de crédito pagarán impuesto al sello

La Ciudad de Buenos Aires implementará tres nuevos impuestos a partir del 2021 para compensar la quita de fondos de la coparticipación que efectivizó el Gobierno Nacional en septiembre. Se trata de dos gravámenes que apuntan al sistema financiero y uno orientado a las tarjetas de crédito.

Este mediodía ingresó a la Legislatura el proyecto de presupuesto 2021 que comenzará a ser debatido la próxima semana en la comisión de Presupuesto y se prevé su tratamiento en el reciento el 10 de diciembre.

El Gobierno porteño calcula que por la quita de fondos de coparticipación -

que llevó el porcentaje percibido de 3,5% a 2,3%- el próximo año recibirá $ 52.000 millones menos. De prosperar en el Congreso un proyecto del Poder Ejecutivo que fija un montó específico para cubrir los gastos de Seguridad por el traspaso de la policía el porcentaje de coparticipación podría achicarse aún más a 1,4% y restarle otros $ 13.000 millones a las cuentas porteñas.

El proyecto de presupuesto contiene un Programa de Ajuste Transitorio para compensar la pérdida por la reducción de la coparticipación. En primer lugar prevén una reducción de gastos que se traducirá en la suspensión y ralentización de la obra pública, una revisión de los gastos administrativos y de los contratos con prestadores de servicios a la Ciudad. En estos ítems estiman que ahorrarán $ 32.300 millones.

En tanto, los $ 19.700 millones restantes para compensar la quita de coparticipación llegarán a las arcas de la ciudad a través de la implementación de tres nuevos impuestos.

Por un lado, avanzarán en la Legislatura con la eliminación de la exención al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs ($ 10.608 millones de recaudación estimada) y a las operaciones de pases ($ 1.392 millones), una medida que afectará al sector financiero, considerado dentro del gobierno porteño como de los que menos se vieron afectados por la pandemia.

Por otra parte se aplicará el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito con lo que prevén juntar $ 7.700 millones. Será del 1,2%, un cifra similar a la que emplean otras provincias que también implementan este gravamen como Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, Chaco, San Luis, Mendoza y Tierra del Fuego.

Martín Mura, Ministro de Hacienda y Finanzas porteño

Entre las reducciones en los servicios y en el área de administración y los nuevos impuestos prevén que compensarán los $ 52.000 millones que no recibirán en 2021 por la quita de coparticipación.

Hoy en Parque Patricios esperan la resolución de la acción judicial interpuesta ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional el decreto nacional que recortó la coparticipación. Si el máximo tribunal falla a favor anticiparon que dejarán sin vigencia los tres nuevos impuestos ya que no necesitarán compensar esa pérdida de ingresos. Al mismo tiempo, advierten que si la resolución no es favorable no descartan aplicar un ajuste aún mayor.