Cavallo planteó su solución a la crisis del dólar: "Alberto Fernández tiene que ser como Menem"

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó duramente las medidas del Gobierno para tratar de controlar las cotizaciones de los "dólares libres" y afirmó que "se tiene que resignar" a que el mercado determine el precio.

"No se va a cerrar la brecha con controles en los mercados libres o pseudo libres. Por ejemplo, es un desperdicio de energías del Gobierno tratar de influir sobre el dólar paralelo, o incluso sobre el dólar contado con liquidación", afirmó Cavallo en una entrevista al canal LN+. Y explicó: "Esto que está haciendo, de vender bonos que tiene la Anses en dólares para bajar el precio del dólar, significa endeudarse en dólares en corto plazo al 17% de interés". "Es absurdo que adopte medidas de esas naturaleza. Se tiene que resignar a que al dólar libre el Gobierno no lo va a poder controlar. Tiene que dejar que vaya al nivel que el mercado diga", enfatizó. Cavallo explicó que de la única manera en que se puede estabilizar el dólar "es si el conjunto de todas las políticas macroeconómicas alientan expectativas de que se avanza. No a una estabilidad total, pero por lo menos a un clima de mayor estabilidad".

"Yo no creo que haya mecanismo regulatorios o de intervención del Gobierno. Resulta que el Gobierno no tiene suficientes reservas para asegurar el tipo de cambio en el mercado comercial. ¿Además, va a pretender controlar el precio del dólar en los mercados libres?", expresó el economista. "Si esta pelea que hay ahora entre Cristina Fernández, Massa... si eso se transformara en una crisis política de envergadura donde nadie entiende quién toma las decisiones o con qué lógica toma las decisiones, qué perspectivas de que pueda continuar en el poder hay (...), el dólar se puede ir al infinito y no hay manera de pararlo", dijo.

"Es lo que pasó al final del gobierno del doctor Alfonsín. No tenía forma de actuar sobre el precio del dólar y había un momento en que prácticamente ya no podía gobernar la economía. Y lo mismo le podría pasar a este Gobierno si se siguen peleando entre ellos, si no tienen una noción clara", alertó.

Para Cavallo, la salida a la crisis cambiaria viene por el lado de la convertibilidad. "Una de las formas de ir avanzando hacia una mejor organización monetaria y financiera es volver a eso que existió, que fue la verdadera convertibilidad", planteó. El economista de Menem clarificó que "el hecho que se podían llevar a cabo contratos y hacer transacciones y operar libremente con el dólar, lo mismo que con el peso. Esa es la convertibilidad: que haya libre elección de la moneda". Por lo tanto, para Cavallo la solución es "sería declarar al dólar también como moneda de curso legal". Y agregó: "Que no requiera el tipo de operaciones contado con liquidación, sino que, lisa y llanamente, en ese mercado libre cualquiera pueda vender y cualquiera pueda comprar divisas al precio que se fije en el mercado".

Curiosamente, también afirmó que “si quieren salir adelante, Alberto Fernández tiene que buscar la forma de transformarse en una especie de Menem, es decir, tener liderazgo controlar las fuerzas que lo han apoyado”. Para concluir su postura, el ex ministro de De la Rua aclaró: “Ahora si él va a tratar de satisfacer a cada uno de los que lo han apoyado con las ideas propias que tienen y que son contradictorias entre sí obviamente se le va a ser muy difícil encontrar soluciones”.