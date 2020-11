Subió el blue y el IPC, el mercado presiona pero el Gobierno no devalúa

La Argentina tuvo ayer un mal día en materia económica. Volvió a subir el dólar blue y la inflación fue mayor a la esperada. De esta forma, el índice de precios al consumidor (IPC) registró en octubre una suba de 3,8%, el mayor incremento en términos porcentuales del año. Pero alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 4,8%. Con estos números, la inflación tuvo un avance de 26,9% desde enero y de 37,2% si se contabilizan los últimos 12 meses.

La suba de 3,8% pasó a ser la mayor en lo que va del año, al superar al incremento de 3,3% registrado en marzo pasado, mes en el que se pusieron en marcha las medidas de aislamiento destinadas a morigerar el avance de la pandemia de coronavirus.

Tras la difusión de los números del Indec, desde el Ministerio de Economía subrayaron que para fin de año la inflación minorista cerrará "20 puntos por debajo" de la de 2019, cuando alcanzó al 53,5%, según Télam.

Está claro que la economía argentina registraba una crisis antes de la pandemia y la cuarentena. La deuda con los acreedores privados era uno de los escollos. El acuerdo fue un alivio. La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se negocia por estos días con la misión del organismo instalada en Buenos Aires por dos semanas. Pero enfrentar la cuarentena con un país con un alto porcentaje de la sociedad bajo la línea de pobreza es tan complicado como negociar con los acreedores o el FMI.

Esta semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que se daba de baja el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La medida que sirvió de paliativo para los sectores más vulnerables durante la cuarentena dejará de beneficiar a cerca de nueve millones de argentinos. En Economía sostienen que no pueden seguir volcando pesos a la calle y por otro lado, entienden que hay una parte de la sociedad que tiene que seguir siendo asistida. Por eso, no es de extrañar que el Gobierno, más allá de dar de baja el IFE, termine resolviendo un subsidio pero sólo para aquellos que sigan sin poder volver al trabajo, o directamente no lo tengan.

En el mercado creen que el Gobierno va a terminar devaluando. Como contrapartida, Economía insiste en que eso no va a pasar. En primer lugar automáticamente si la pobreza está cerca del 50%, una devaluación empujaría a muchos otros argentinos a ese lugar. También el Gobierno asegura que tiene los dólares, el cepo, un superávit comercial de 12.000 millones de dólares y otras herramientas para capear el temporal y llegar hasta la próxima cosecha sin devaluar.

En el Gobierno están convencidos, además, de que las presiones del mercado para devaluar son grandes. Por ahora, el que volvió a subir es el dólar blue, importa menos que el contado con liquidación, pero es un norte para los precios.