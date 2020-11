Marco Lavagna: "No nos sorprendió el índice de inflación, ya veníamos viendo una aceleración de precios"

El 3,8% que mostró el índice de precios al consumidor (IPC) en octubre estaba fuera de la visión de todos los especialistas, que esperaban un número más cercano al 3%.

Pero para Marco Lavagna, director del Indec, la cifra no fue sorpresiva. "Ya veníamos viendo una aceleración", sostuvo en diálogo con El Cronista, y reconoció que en los próximos meses, para controlar la inflación, habrá que alcanzar acuerdos de precios intersectoriales.

- La cifra de inflación de octubre superó las estimaciones de consultoras privadas ¿Los sorprendió?

No, nosotros monitoreamos la inflación semana a semana, tenemos un relevamiento de gran cantidad de precios y ya veníamos viendo una aceleración como la que terminó mostrando el índice.

- ¿Por qué con la pérdida de poder adquisitivo y el consumo todavía retraído los precios aumentaron tanto?

No haría una relación tan directa entre un dato que sale de un mes y la dinámica del consumo. La Argentina viene con inflación hace varios años y el consumo no es la única variable que la afecta. Hay muchos factores operando como las expectativas, el aumento de costos, los tipos de cambio y efectos estacionales que impactaron en este mes en particular. El año pasado, por ejemplo, la inflación a este momento acumulaba un 42%, y en estos primeros 10 meses llegó a 27%.

- ¿El aumento del dólar paralelo se trasladó a precios?

No indagamos desde el INDEC si hubo un pass through a precios del dólar paralelo. La inflación de octubre estuvo impulsada por alimentos y bebidas, indumentaria, equipamiento y mantenimiento del hogar y algo de transportes. A partir de eso no está tan claro que esas divisiones hayan estado influenciadas con una suba del tipo de cambio paralelo.

- Los alimentos y bebidas aumentaron por encima del índice general, ¿Cuáles fueron las principales razones?

Como suele pasar en los últimos meses, hubo un efecto estacional y de logística que impactó en el precio de las frutas y las verduras, este mes la estrella en los medios fue el tomate. Son movimientos que presionan en la canasta. Por otro lado, a mediados de octubre se aprobaron aumentos en el programa Precios Máximos que impactaron en la medición.

- Se acaba de anunciar la liberación de más de 50 productos del programa Precios Máximos, ¿Cómo impactará en lo que resta del año?

Los alimentos y bebidas tienen un importante peso dentro de la inflación, son aproximadamente el 30% del índice. Dependerá de las medidas que se apliquen y negociaciones que se hagan en torno a algunos precios regulados. De todos modos, la tarea del INDEC no es hacer proyecciones.

- ¿Y el aumento de las tarifas que se dará a comienzos de 2021?

Habrá que estar atento a las magnitudes y en qué momento del tiempo se producen.

- Luego de 15 años, en pocos días arranca el Censo Económico, ¿Qué cambios tiene en relación con el de 2005?

Vamos a hacerlos online y a diferencia de los anteriores no se buscarán solo personas jurídicas. La primera etapa que es hasta febrero o marzo es personas jurídicas, y la segunda etapa empezamos con autónomos y en junio terminamos con Monotributistas. Será muy corto, son 14 preguntas básicas que sirven para caracterizar a la población económica.

- Después de esta primera experiencia online, ¿se podrán hacer censos más seguido?

Es la idea, no va a hacer falta esperar 15 años para hacer un barrido de toda la población. Se va a poder actualizar una vez por año.

- ¿El censo poblacional será en noviembre de 2021?

Correcto, y por primera vez habrá un censo online. Por la pandemia y la inseguridad pensamos modernizar el sistema. Va a permitir que al censista sólo se le entregue un código o comprobante, en vez de que entre a tu casa y complete el formulario, que lleva alrededor de 20 minutos. También, creemos que dar la posibilidad de contestar online aumentará la tasa de respuesta.