Los bonos suben y las acciones argentinas en Wall Street operan mixtas

Alejados de la volatilidad global, los bonos argentinos operan en verde el jueves, con la mirada puesta en nuevas señales del gobierno en relación a la normalización económica y a los avances de un acuerdo con el FMI. Mientras Wall Street cae, los bonos se mantienen firmes buscando recuperar parte de lo perdido en las últimas semanas desde que salieron a cotizar los nuevos bonos.

La curva de deuda argentina opera con leves subas. La parte más corta avanza menos del 1%, con el Global 2029 y Global 2030 ganando 0,6% cada uno. La parte media de la curva, con los bonos a 2045 y 2038 suben 0,66% y 1,12% respectivamente mientras que los bonos más largos recuperan hasta 0,75% como el caso del Global 2041.

Con los recientes avances, la curva soberana logró comprimir sus spreads y hacer que la misma descienda a niveles más bajos. De esta manera, la parte corta de la curva de ley internacional rinde en torno al 15,5% cuando hasta hace un par de semanas atrás llego a rendir por encima de 17%. A su vez, en el tramo más largo, los bonos ya rinden debajo de 14%, todo un hito ya que llegaron a ofrecer rendimientos por encima del 15,5%.

De todos modos, la mejora sigue incompleta ya que todavía la curva sigue estando invertida tanto en la ley local como en la ley internacional, evidenciando una fiel desconfianza sobre la probabilidad de pago de las obligaciones financieras de Argentina. Los bonos locales están entre los mas riesgosos del planeta, en un contexto en donde las tasas del mundo se ubican en niveles históricamente bajas.

El riesgo país opera sin grandes cambios el jueves, ubicándose en 1351 puntos y avanzando 4 puntos básicos respecto del cierre previo. A su vez, el indicador se encuentra un 25% por encima de los niveles que supo tocar tras el canje de deuda a comienzo de septiembre.

Los analistas de Argenfunds remarcan los avances con el FMI y las señales de moderación reciente por parte del gobierno entre las causas que logran empujar al alza a los bonos locales.

“Además de las negociaciones con el Fondo, el compromiso del Ministerio de Economía de no solicitar los denominados Adelantos Transitorios al BCRA hasta fin de año, y un proyecto de ley que establece que el Congreso deberá aprobar toda nueva deuda en moneda extranjera y los acuerdos con el FMI, siguieron sosteniendo a los títulos públicos”, afirmaron.

El FMI permanecerá en el país hasta el 26 de noviembre, mientras que este viernes los integrantes del fondo se reunirán con Sergio Massa. El objetivo de la misión es iniciar las conversaciones formales para refinanciar el préstamo de u$s 44.000 millones otorgado por el organismo. Cabe señalar que Martín Guzmán indicó que pretende un nuevo acuerdo con el FMI del tipo de facilidades extendidas para postergar el pago del capital de la deuda que vence entre 2021 y 2023 por unos cinco años.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones adelantaron que las negociaciones entre el Gobierno y el FMI recién comienzan y que es esperable ver cambios de posturas de uno y del otro lado.

“La disputa con el organismo probablemente se base en los cambios estructurales que exija el fondo por un nuevo acuerdo, donde seguramente el déficit fiscal sea el tema principal de conversación. El déficit primario del 4,2% del presupuesto está claro que luce poco ambicioso, y los comentarios de Guzmán de no bajar el gasto público no ayudan a mejorar expectativas. De todos modos, las negociaciones recién arrancan y no nos sorprenderían cambios de posturas”, explicaron.