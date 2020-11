Cuáles fueron los tres primeros 'caídos' de la era Alberto y quiénes los reemplazaron

La renuncia esta tarde de la ahora ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa a 11 meses de asumir el cargo formalizó una situación que se daba por hecho desde hace semanas en el Gobierno. La performance de la ex funcionaria apenas había remontado en el último tiempo, pero no fue suficiente para precipitar su partida y dejarle su puesto al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi.

Bielsa se convirtió así en la tercera funcionaria de peso en dejar del Gabinete. Es también la tercera del riñón del Presidente que será reemplazada por un hombre de Cristina Kirchner.

A principios de abril Fernández le solicitó al renuncia al entonces titular de la ANSES Alejandro Vanoli tras el fatídico viernes en el que en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio los jubilados colmaron los bancos con largas filas para cobrar su jubilación.

El Presidente consideró entonces "inadmisible" que cobrar una jubilación o un beneficio del Estado pudiera "convertirse en un riesgo para la salud" y aseguró haber ordenado a "los responsables que no vuelva a repetirse" la escena de las filas frente a las entidades bancarias. El 29 de abril el jefe de Gabinete Santiago Cafiero le pidió la renuncia a Vanoli y en su lugar asumió la camporista y entonces Ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Fernanda Raverta.

En agosto los recambios llegaron por el lado de la energía. El misionero Sergio Lanzani dejó la Secretaría de Energía en medio de los rumores que apuntaban a su poca productividad. La renuncia de Lanzani posibilitó el desembarco de Darío Martínez. El neuquino, que en algún momento disputó liderazgo territorial con Oscar Parrilli, llegó a su cargo con el visto bueno de Máximo Kirchner.

La salida de Lanzani también resultó en un desplazamiento de la Secretaría de Energía, que había estado bajo el ala del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Con Martínez a la cabeza pasó a depender del Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán, uno de los pocos peones de Fernández que cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta.