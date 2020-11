Renunció María Eugenia Bielsa: Jorge Ferraresi la reemplaza en el Ministerio de Hábitat

El gabinete de Alberto Fernández sufrió su primera baja. Se trata de María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien renunció a su cargo este miércoles.

Según pudo saber El Cronista, su reemplazante será el actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El alcalde pedirá mañana la licencia de su municipio, que comanda desde 2009. Su sucesión no está clara: podría asumir su jefe de gabinete, Alejandro Chornobroff, si bien podría acompañarlo al ministerio o Hugo Barrueco, presidente del Consejo Deliberante.

La salida de Bielsa se produce luego de la carta de Cristina Kirchner donde la vicepresidenta habló de “funcionarios que no funcionan”. El reemplazo de la santafecina, Ferraresi, es muy cercano a la ex mandataria y vicepresidente del Instituto Patria. Para no sólo definirlo como una pieza K, en la Rosada destacan su rol de "gestionador". "Hizo un miontón de obras cuando el Gobierno de Cambiemos no le mandaba nada de plata", argumentan.

Hace meses que en la Casa Rosada germinaba la idea de que ese ministerio lo ocupara un intendente, con experiencia territorial y contactos con sus pares. En el marco del objetivo oficial de recostar la figura presidencial en los intendentes que se trazó un Fernández que antes sólo validaba su administración con el apoyo de los gobernadores, igual sosprendió la elección de un cristinista puro. Ferraresi deberá funcionar en tándem con su ahora colega ministerial Gabriel Katopodis, de Obras Públicas, un ex alcalde de escaso contacto con el Patria.

Para compensar la balanza, así como sucede en otras esferas de conducción ministeriales, Ferraresi estaría acompañado en la cúpula por otro que saltará de una intendencia, Santiago Maggiotti (Navarro), un peronista de corte más clásico.

Desde el cristinismo defienden al flamante funcionario por lo mismo, destacando su posibilidad de dinamizar la gestión, pero evitan hablar del recambio en términos políticos. No es un secreto que Bielsa, si bien tuvo un pasado cercano a la Vicepresidenta, ambas se distanciaron en 2013 y en la última elección, Cristina Kirchner terminó apoyando en la interna santafesina al peronista Omar Perotti.

"Le dió sobrevida a varios hasta el 31 de diciembre", era la lectura que hacían en la Casa Rosada con la misiva de la ex Presidenta. Se pensaba, erróneamente, que Fernández sostendría al gabinete por un tiempo, para evitar suspicacias, aún él mismo cuando coincidiera con su ex compañera de fórmula que había ministerios que no mostraban los resultados esperados.

Bielsa estaba en "la lista negra" del propio Gobierno desde antes de la pandemia. Ya en marzo le reprochaban, internamente, que poco se sabía de su gestión. Como muestra, un botón: la santafesina tardó meses en nombrar un vocero de prensa. Sin apoyo cristinista, ni del PJ orgánico, ni del massismo, ni de otras esferas societarias del Frente de Todos, el futuro de la santafesina en el gobierno quedaba a voluntad únicamente de Fernández.

La crisis del coronavirus motorizó unos ministerios y condenó a pasar desapercibidos a otros. El de Desarrollo Terriorial no sólo represtaban un puntal de la plataforma electoral albertista: también debe ser, creen en el oficialismo, una columna vertebral de la reconstrucción de cara a 2021. La reciente polémica por la toma de tierras, con un plan oficial de arraigo que ensayó ayer el Presidente, será canalizado por esa cartera.

Para las estadísiticas quedará el dato negativo de perspectiva de género: el reemplazo de un hombre por una mujer. Y también desde la óptica federal: sólo el otro santafesino Agustín Rossi (Defensa) y el chaqueño Luis Basterra (Agricultura) son los únicos dos ministros no nacidos en Ciudad o provincia de Buenos Aires.