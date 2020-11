El blue sube $ 6 y rompe con una racha de 12 ruedas consecutivas en baja

El dólar blue quebraba con una tendencia de 12 ruedas en baja y avanzaba este mediodía $ 6 con lo que se colocaba en los $ 155.

El billete acumulaba una caída de $ 46 desde el techo de $ 195 que tocó el 23 de octubre pasado, cuando todo parecía suponer que la divisa superaría la barrera de los $ 200.

"El solidario pone un piso. De la misma manera que $ 195 era una locura, $ 150 en estas condiciones es barato", señaló a El Cronista el analista financiero Christian Buteler.

Un operador del mercado paralelo precisó "todos quieren comprar por ahora porque tienen miedo que vuelva a subir y los que venden están esperando a ver hasta dónde va o si esto es pasajero".

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocaba en los $ 85,09, lo que con impuestos, eleva el valor del dólar solidario a los $ 140,40.

"No podía quedar casi empatado el solidario con el blue. Eso ya era una señal que el paralelo tocaba piso", señaló un operador.

El dólar mayorista sumaba 5 centavos y se colocaba en los $ 79,48 por unidad. Las cotizaciones financieras operaban con leve alza. El dólar MEP $ 142,65 (+0,9%), mientras que el contado con liqui ganaba 1,3% $ 148,23. Ayer, la mano oficial las hizo cerrar en baja.

En la rueda de ayer el Central vendió unos u$s 25 millones, lejos de los u$s 113 millones que compró el pasado lunes cuando el campo liquidó más de u$s 163 millones

"Los dólares financieros siguen expectantes a las señales que surjan de la misión del organismo internacional, ya que la política cambiaria estaría dentro de la hoja de ruta que se consensuará con autoridades", señaló el economista Gustavo Ber.

El dólar minorista operaba en los $ 84,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista mostró un ajuste de 33 centavos en sus precios en los dos primeros días de la semana, poco más de la mitad de la corrección de los dos primeros días de la semana anterior. "Esto confirma los pronósticos de una disminución en el deslizamiento del valor del dólar luego del significativo aumento dispuesto desde el inicio de noviembre", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

El economista Amilcar Collante sostuvo que "para que el cambio en las expectativas se consolide debería verse menos intervención en el mercado de los dólares alternativos mediante BCRA y Anses y con el Central recomponiendo reservas".

"Por el momento esto continúa. Probablemente con avances en el programa con el FMI y más señales fiscales podría bajar la presión cambiaria", analizó.

Collante planteó que el Central "también podría incrementar la tasa de interés para buscar un equilibrio en el rango de $ 150 a $ 160, pero con menos intervención", pero subrayó que "por el momento parece que esta herramiento esta vedada".