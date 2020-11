Daniel Artana: "Esta no es una buena fórmula para los jubilados"

El economista Daniel Artana habló de la fórmula propuesta por el Gobierno para el los jubilados. "Esta no es buena", dijo al participar del programa Mesa Chica, por LN+. Sobre la situación económica en general indicó que en estos últimos días hubo "un giro hacia el sentido común", por parte de la administración de Alberto Fernández.

Sobre la propuesta del Gobierno para modificación la fórmula con la que se calcula el sistema previsional, Artana aseguró que "el cambio de la fórmula jubilatoria es una medida que no tiene sentido discutir hoy". "La fórmula que propone el Gobierno, que se rige mitad por el salario y la otra mitad por la recaudación, no se aplica prácticamente en el mundo", dijo.

"Hubo un giro hacia el sentido común. Después, si es ortodoxo o no, no lo sé", aseguró el titular de FIEL. Y agregó: "Creo que una parte del Gobierno reconoció, algo ya advertido por varios, que esto no es Estados Unidos ni Europa y que acá la emisión iba a generar un dolor de cabeza, y que iba a ampliar la brecha cambiaria y aumentar la pérdida de reservas".

Según el economista ese "giro hacia la sensatez" permite tener "un poco de margen".

"La otra cosa importante que ocurrió en los últimos días es que no hubo un Vicentin, o un cambio de reglas de juego, ni una toma de Guernica", subrayó el especialista.

Al ser consultado por las proyecciones para el año que viene en cuanto a déficit fiscal, Artana indicó que debería ser como mucho del 3%. Y sobre el presupuesto 2021, sumó: "Creo que era demasiado laxo en materia fiscal y más teniendo en cuenta que acá la capacidad de colocar deuda en el mercado local está limitada".