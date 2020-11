Gago se retira del fútbol

En la práctica de este martes, el mediocampista informó de su postura al entrenador Mauricio Pellegrino y al resto de sus compañeros. Gago, de 34 años, superó –al menos- cinco lesiones graves a lo largo de su carrera.

El volante central se sobrepuso a tres roturas de tendón de Aquiles (2015, 2016 y 2018) y dos de ligamentos cruzados en rodilla (2017 y 2020).

El propio Pablo Cavallero, exarquero de la institución y actual gerente deportivo, reconoció la charla que mantuvo horas atrás con el volante central, que le confió su decisión de retirarse para “volcarse de pleno a su familia”.



En la práctica de la jornada, el mediocampista informó de su postura al entrenador Mauricio Pellegrino y al resto de sus compañeros.



“Para nosotros es algo duro y difícil de aceptar. Sabemos de la jerarquía de Fernando (Gago), el nivel de exigencia que le trasmite a sus compañeros”, expresó el manager velezano.



El mediocampista, con paso anterior por Boca Juniors, Real Madrid y Valencia (ambos de España) y Roma de Italia, había tomado -en plena pandemia del coronavirus- la postura de seguir vinculado al club de Liniers, restableciéndose de una rotura ligamentaria en una de sus rodillas, lesión producida en enero pasado, en un encuentro de la última Superliga con Aldosivi de Mar del Plata (1-1).



“Somos conscientes de que Fernando (Gago) hizo un esfuerzo muy grande para recuperarse y volver a jugar”, sostuvo Cavallero al programa ‘Closs Continental’ (AM 590 Radio Continental)



El exguardavallas del seleccionado argentino resaltó que la decisión “no fue tomada de un día para el otro. Seguramente lo debe haber meditado con su familia”, dijo.

En la reanudación oficial del fútbol, Gago disputó como titular los dos partidos ante Peñarol de Montevideo (0-0 y 1-1), por 16vos. de final de la Copa Sudamericana. E ingresó unos minutos el domingo pasado en el empate 2-2 con Gimnasia, en La Plata, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF)



El volante central se sobrepuso, a lo largo de su carrera, a tres roturas de tendón de Aquiles (2015, 2016 y 2018) y dos de ligamentos cruzados en rodilla (2017 y 2020), con largas convalecencias para retornar a la actividad.



“Vamos a intentar que nos acompañe en el día a día hasta diciembre, al menos. Para los jugadores más jóvenes, Fernando es un referente muy necesario”, manifestó Cavallero.



“Es obvio que Vélez lo va a sentir porque un jugador de su categoría no abunda. Pero estamos agradecidos por todo lo que nos dio. Nos duele porque se trata de una persona que apreciamos mucho”, remarcó.



Unas semanas atrás, el también exmediocampista del seleccionado argentino había reflejado en declaraciones periodísticas que “el día de mañana se me recordará por volver a jugar, después de cinco lesiones”.



“Creo que eso, sin querer, es algo que me quedará a mi guardado. Y una sensación muy linda haberme sobrepuesto a situaciones de las que eran muy difíciles de salir. Pero volví a jugar y esas son las cosas que se recordarán” había asegurado.



Al cabo de su carrera como profesional, Gago obtuvo siete títulos locales (6 con Boca y la Superfinal 2013 con Vélez); más tres internacionales con la entidad de la Ribera (Recopa Sudamericana 2005 y 2006; Copa Sudamericana 2005).



Además, con Real Madrid, el volante central alcanzó dos títulos de Liga (2007 y 2008), una Supercopa Española (2008) y una Copa del Rey (2011).



En tanto, con el seleccionado argentino, Gago disputó la Copa del Mundo Brasil 2014, donde fue subcampeón, y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, bajo la conducción técnica de Sergio Batista.