Brasil se dispone a gastar hasta 4% del PBI si hay una segunda ola de coronavirus

El gobierno de Brasil podría ampliar el apoyo fiscal de emergencia el próximo año, si se produce una segunda ola de coronavirus en el país, dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes, aunque aclaró que limitarían el gasto a la mitad (cerca del 4%) de lo que lo aumentaron este año.

"Si nos golpea una segunda ola, aumentaremos [el gasto] más. En lugar del 8% del PBI, probablemente [usemos] esta vez la mitad. Porque podemos filtrar los excesos y ciertamente usar valores más bajos", le dijo Guedes a Bloomberg y agregó: “Se lo dejamos muy claro a todos. Si hay una segunda ola en Brasil, ya tenemos los mecanismos. Digitalizamos a 64 millones de brasileños. Sabemos quiénes son, dónde están y qué necesitan para sobrevivir”.

Para contener las secuelas económicas del coronavirus, al comienzo de la pandemia la Administración Bolsonaro implementó un sistema de ayuda de emergencia conocido popularmente como ‘coronavouchers’, que repartió 600 reales (u$s 112) a 67 millones de personas entre abril y agosto, con un costo aproximado de u$s 57 mil millones. El plan fue tan masivo que incluso logró una caída en la pobreza del 23,7% interanual (unas 15 millones de personas) y disparó la imagen del presidente Jair Bolsonaro, por lo que el mandatario decidió extenderlo hasta fin de año, aunque negoció con Guedes reducirlo a la mitad: 300 reales (u$s 56). Hoy, Guedes le dijo a Bloomberg que: "Lo que definitivamente no vamos a hacer es usar una enfermedad como excusa para hacer movimientos políticos irresponsables”.

El plan de ‘asistencia emergencial’ y otras medidas fiscales destinadas a ayudar a las empresas, particularmente Pymes, con el objetivo de evitar que se dispare el desempleo, derivaron en un déficit fiscal récord –estimado para este año en 12,7 % del PBI, mientras que la deuda pública podría alcanzar el 96%– que Guedes, conocido por su disciplina fiscal, quiere reducir.

“Estamos listos para actuar si la enfermedad vuelve, pero ciertamente no actuaremos [de esa manera] si desaparece", aclaró el ministro, aunque aclaró que: "Podemos gastar un poco más. Exactamente porque la gente entiende que tenemos que volver a la situación anterior tan pronto como la enfermedad nos deje”.

Por otra parte, en otro evento el ministro insistió en su agenda de privatizaciones y admitió que estaba “muy frustrado” porque, a casi dos años de gestión, todavía el gobierno no había logrado vender ninguna de las empresas estatales que se proponía, factor clave en el plan de ajuste.

Guedes criticó la falta de acuerdo político en el congreso brasileño –que está trabando las ventas de Correios y Electrobras– e instó al gobierno a “llevar a cabo las privatizaciones prometidas durante la campaña”.