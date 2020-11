Vacunas: Brasil suspende ensayos de la dosis china por la muerte de un voluntario

Luego de que ayer en Brasil la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) comunicara que suspendió los ensayos clínicos de la vacuna china de la farmacéutica Sinovac contra el coronavirus por un "efecto adverso grave" del 29 de octubre, hoy se confirmó que se trató de la muerte de un voluntario, aunque no por efecto del Covid-19 .

En Brasil se están probando cuatro vacunas que buscan la aprobación de Anvisa y el 21 de octubre, también se interrumpían las pruebas de la vacuna de Oxford y AstraZeneca por la muerte de otro voluntario, aunque señalaron que el deceso sería por otros motivos.

El presidente Jair Bolsonaro, que ya había expresado su escepticismo frente a la vacuna china, hoy retomó la noticia criticando al gobernador de San Pablo, Joao Doria, que había avalado los ensayos en ese estado. "Muerte, invalidez, anomalías. Esta es la vacuna que Doria quería obligar a tomar a todos los paulistas", apuntó Bolsonaro y recordó que él sostiene que "la vacuna no podría ser obligatoria".

Mientras que el Instituto Butantan de San Pablo, la institución que colabora en el desarrollo de la vacuna de Oxford en Brasil, se mostró sorprendido por la decisión y aclaró que la muerte de uno de los voluntarios no está relacionada con los ensayos. Su director, Divas Covas, dijo que se trata de "una muerte no relacionada con la vacuna", y defendió que "no existe ningún motivo para la interrupción del estudio clínico".

"Anvisa fue informada de un fallecimiento, no de un efecto adverso. Son asuntos distintos", precisó Covas a la televisión brasileña. "Hasta nos hemos extrañado un poco de esta decisión porque es una muerte que no está relacionada con la vacuna. Es decir, hay más de 10.000 voluntarios, las muertes pueden producirse", agregó Covas.