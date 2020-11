Fernán Quirós se diferenció de Carla Vizzotti sobre la campaña de vacunación con famosos y deportistas

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós se diferenció el último lunes de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien aseguró que si figuras del ámbito público, como actores o deportistas, se aplicaran la vacuna contra el coronavirus, esto ayudaría a generar confianza en la sociedad.

El funcionario se pronunció sobre el tema y sentenció: "Lo que más ayuda es mostrar transparentemente, y de una manera técnica y correcta, la información de la fase 3 de los fabricantes. Hasta ahora lo de Pfizer es solamente información periodística".

"La transparencia, la profesionalidad y la demostración de la información científicamente válida es el punto más importante, punto que aún no tenemos", subrayó Quirós en diálogo con Todo Noticias.

Cabe recordar que el último domingo Vizzotti dijo que le gustaría contar con algunas celebridades durante la campaña de vacunación. "Podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza", sostuvo. Florencia Peña, Jorge Rial y Diego Brancatelli fueron algunas de las figuras que expresaron públicamente que se vacunarían como voluntarios.

"Si pudiéramos ver la información científica de la vacuna de Pfizer y analizar los datos técnicos y mostrárselos a la ciudadanía, sería más tranquilizador que cualquier otra maniobra o medida que se pudiera tomar", apuntó Quirós, quien a su vez aclaró que "No hay que dar (lugar) a la confusión con el 'yo me la pondría o 'el otro se la pondría', porque buena parte de las personas que opinan no tienen indicación de ponérsela".

En ese sentido, el funcionario porteño dijo que "hay que ser prudentes" y añadió: "No hay que simplificar ni hacer un juego de palabras, hay que mostrar la información científica y hablarle a la ciudadanía con toda claridad y después la gente va a saber elegir de manera apropiada".

Quirós, asimismo, consideró que "son resultados muy alentadores" los anuncios de la vacuna Pfizer, pero aclaró que se trata de una instancia intermedia y no del análisis completo de la fase 3.