Bouzas: "La inversión de EE.UU. en el país es más sensible a la economía argentina que a un gobierno demócrata"

Ante la llegada de un nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos no habría que esperar cambios drásticos, señala Roberto Bouzas , investigador Principal del Conicet y Director Académico de la Maestría en Política y Economía Internacionales (MPEI) de la Universidad de San Andrés. Las inversiones seguirán fluyendo pero se requiere estabilizar la economía local y atender a la nueva agenda norteamericana.

-¿Qué puede esperarse de un gobierno de Joe Biden?

-No veo demasiados cambios, sí una mejoría general en el tono, en las formas, en algo importante de contenido que es el unilateralismo vociferante que caracterizó a la administración de Trump. Pero una diferencia entre una administración Trump y una de Biden, desde el punto de vista de la política económica interna, debería estar por la intensidad de la expansión fiscal. Luego, están los efectos globales, en qué medida una recuperación más rápida en Estados Unidos, si la hubiera, tiene un efecto sobre variables que también afectan de manera directa por ejemplo el precio de las commodities, la cotización del dólar, las tasas de interés.

-¿Qué escenario ve para Mercosur?

-Al país que más le cambia, sin dudas, es a Brasil con una administración como la de Bolsonaro. No veo mayores cambios para Argentina, que tiene niveles de vinculación relativamente modestos con Estados Unidos. Si bien es cierto que la influencia de Estados Unidos sobre decisiones de organismos multilaterales es importante, uno no debería pensar que eso sea más hostil en el contexto de un gobierno demócrata.

-Algunos analistas sostienen que ahora podría pesar menos la política y más las condicionalidades técnicas en un acuerdo con el Fondo. ¿Lo ve de la misma manera?

-Uno de los problemas del Fondo es que después de muchos años de poner el foco en las condicionalidades técnicas, que en muchos casos son políticamente insostenibles, el Fondo no hay tenido más remedio que flexibilizar y de algún modo ser más sensible a las dificultades y los obstáculos políticos para cumplimentar ciertas políticas que siguiendo el recetario tradicional sería indispensables. La Argentina es un gran dolor de cabeza para el Fondo y lo va a seguir siendo durante un buen rato.

-¿Puede haber una retracción de inversiones estadounidenses en el país?

-El gobierno norteamericano no es quien decide dónde invierte el sector privado. Tampoco la tienen las agencias que hacen financiamiento de exportaciones y financiamiento de proyectos de inversión, donde sí hay alguna vinculación política, pero no son significativas desde el punto de vista del monto. El problema de la inversión norteamericana en la Argentina es mucho más sensible a la situación argentina y a las condiciones de la economía argentina que lo que pueda hacer un gobierno demócrata.

-¿Dónde están las luces amarillas?

-A mediano plazo, una administración demócrata puede ser más problemática para Argentina a nivel ambiental. Si en EEUU la política de emisiones se hace más rigurosa a nivel federal, tendrá un efecto sobre los costos de producción y generará presión para tomar medidas compensatorias en frontera.

-¿La política de energías limpias pone en riesgo inversiones en Vaca Muerta?

-Muy probablemente en EEUU el sector productor de energía con combustibles fósiles tendrá un contexto más desfavorable en relación a las energías alternativas. Pero el reemplazo no es inmediato. Hoy las inversiones en Vaca Muerta no son un negocio redondo por el precio del barril, pero depende de razones de mercado y no de la política de Estados Unidos.

-En algún momento el Mercosur coqueteó con la idea de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Puede avanzar esto con Biden en la Casa Blanca?

-Me cuesta pensar que vaya a existir en los próximos cuatro años el clima político en EEUU como para negociar nuevos acuerdos de libre comercio. Y si esto ocurriera, diría que hay cosas que están bastante antes en la lista, por empezar, el TPP, del cual EEUU salió. Sería de algún tratar de reincorporarse o de revivir ese espacio con la participación de EEUU. Además, en este momento la política ambiental de Brasil sería un obstáculo insalvable en el Congreso para un acuerdo, como lo está siendo en la UE.