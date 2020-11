El circulante en poder del público cayó por primera vez en 12 meses

La oferta monetaria se contrajo en octubre de la mano de una caída de los plazos fijos y del circulante en poder del público. Así lo reveló este lunes el Informe Monetario Mensual del Banco Central (BCRA) correspondiente al décimo mes del año, que precisó que el agregado monetario M3 privado, que incluye medios de pago y depósitos a plazo, “habría registrado una disminución de 1,6%, con caídas en todos sus componentes”.

Según indicó la autoridad monetaria en el trabajo, “los depósitos a plazo contribuyeron a dicha caída, luego de varios meses de explicar casi enteramente la expansión del M3 privado”. Al respecto, desde la entidad detallaron que su saldo promedio mensual, a precios corrientes, se mantuvo en un nivel similar al de septiembre, lo que implicaría una caída de 3,4% en términos reales.

“Luego de la primera semana de octubre, las colocaciones a plazo fijo mostraron un cambio de comportamiento, que fue motivado por los depósitos de más de $ 20 millones, segmento en el que operan empresas y Prestadoras de Servicios Financieros, entre las que se destacan los FCI”, argumentó la entidad que preside Miguel Pesce en el informe. Allí, la autoridad monetaria también indicó que dicho comportamiento estuvo asociado a las licitaciones de los bonos dólar linked del Tesoro y a que se registró “un cambio en la composición de la cartera de los FCI Money Market que aumentaron sus depósitos a la vista remunerados desarmando su posición en inversiones a plazo con opción de cancelación anticipada”.

Dentro del Informe Monetario Mensual puede apreciarse esta caída de los depósitos superiores a $ 20 millones. Pero también se observa un aplanamiento en la evolución de los depósitos a plazo menores a dicha cifra.

Cabe recordar que durante el mes de octubre, los plazos fijos tradicionales del sector privado cedieron 5% en términos nominales (unos $ 111.000 millones) y registraron su primera caída mensual desde que a mediados de abril el BCRA puso en marcha las tasas mínimas garantizadas. Este cambio de tendencia se explicó, en parte, por la incertidumbre sobre el dólar y por el hecho de que el 14 de octubre el Indec informó que la inflación de septiembre había ascendido a 2,8% mensual, por lo que la tasa mínima garantizada –que en ese mes se mantenía en 2,75% mensual– dejó de brindar un rendimiento real positivo para los ahorristas.

El Informe Monetario Mensual del BCRA reveló, además, que el circulante en poder del público cayó 1,5% y anotó así la primera caída mensual sin estacionalidad y en términos reales de los últimos 12 meses. También exhibió que los depósitos a la vista registraron una caída en términos reales de 0,2%, menor que la observada en los últimos dos meses. En consecuencia, el M2 privado en términos reales y sin estacionalidad, se mantuvo en terreno negativo (-0,6%).

Respecto de los depósitos en dólares del sector privado, el BCRA indicó que continuaron “con la tendencia descendente iniciada a mediados de septiembre” y que “finalizaron el mes en u$s 14.661 millones, disminuyendo u$s 1488 millones”. No obstante, el trabajo no hizo mayores referencias respecto al endurecimiento del cepo cambiario del 15 de septiembre, evento señalado como uno de los principales factores que motivó la turbulencia cambiaria de las semanas siguientes.

Por último, el trabajo señaló que la Base Monetaria, en promedio y a precios corrientes, se mantuvo prácticamente en el nivel de mes anterior, registrando un leve incremento de 0,2% ($ 5712 millones). En ese sentido, la entidad argumentó: “Cabe señalar que el financiamiento al Tesoro Nacional se redujo sustancialmente en octubre. Incluso, se precancelaron Adelantos Transitorios por un monto total $ 125.780 millones y se anunció que, en lo que resta del año, no se solicitarán asistencias del Banco Central al Tesoro en forma de Adelantos Transitorios”.