Lanata: el momento del periodismo, la carta de Cristina y el “Alberto bueno”

Hipercrítico. Conduce con éxito por radio todas las mañanas y en televisión una vez por semana. Publicó libros, creó diarios y programas de TV y radiales que dejaron una marca fuerte. Jorge Lanata dice que hace por lo menos dos años que no lee diarios impresos, que la tecnología por primera vez aventaja a la tecnología, cuestiona muy fuerte el periodismo que se hace en internet. Y descree al menos en parte del “Alberto bueno” que, dice, emergió en el último tiempo como una nueva versión del presidente.

Entrevistado por Hernán de Goñi, el director periodístico de El Cronista, Lanata protagonizó este martes el último panel del Marketing & Communication Summit organizado por El Cronista y la revista Apertura en un evento mitad virtual y mitad presencial que fue transmitido en vivo por Cronista.com.

“Dejé de leer hace por lo menos dos años los diarios de papel. Igual soy periodista: si necesito enterarme por los diarios estoy perdido, porque los diarios cuentan lo que pasó el día anterior. Me interesan los diarios desde el valor agregado en el sentido de que hay columnas de opinión, información propia", respondió sobre su rutina informativa. Y agregó: "Siempre se dijo una cosa que para mi está bien como regla: si conseguís en un diario hacer bien una sola nota, el diario se va a vender".

También, destacó, lee la red, tiene "fuentes propias del mundo político y económico" y un grupo de periodistas que trabajan con él, por lo que, dice, cuenta con "información en on y en off de todos lados", a lo que se suma que, con la experiencia y el recorrido periodístico "aprendés a pensar por adelantado y a sentir lo que está sintiendo la gente".

Un hombre de escritura

¿Lanata es, en el fondo, un periodista de radio, de TV o de diario? “Si comparamos entre la radio y la TV, digo que la TV es la electricidad, es el poder en un sentido amplio, te ven millones de personas de todas las edades y clases sociales; la radio, en la que trabajo desde los 14 años, tiene más que ver con el alma, hoy la radio es mi casa. Pero me siento un tipo de gráfica. Yo desde los 12 años escribo, eso es lo que soy. Lo demás, me sale”.

El conductor de PPT se manifiesta convencido que “la web fue el instrumento más democratizador que tuvo la humanidad”. “Así como en su momento los libros pasaron de los monjes copistas al público, primero a una pequeña parte y después a todos… yo hoy estoy a un segundo de una biblioteca. Eso cambió mucho y va a seguir cambiando mucho, y creo que aún estamos en la infancia de internet”, explica.

Y sostiene que está pasando algo inédito: “que la filosofía quedó atrás de la tecnología, es más rápida la tecnología que el pensamiento sobre la tecnología”.

En ese marco, cuestiona cómo se están adaptando los medios: “Hacemos todavía diarios del siglo XIX en el siglo XXI. Estamos asistiendo al velorio de los diarios, que no se adaptaron todavía a Internet como deben hacerlo, no lo están explotando…. en una nota podemos tener archivo, audio, música, de todo, y no lo ponen”.

“¿Y qué están haciendo? Achican los textos y sucumben ante la ideología del clickeo, que no es más que el traslado del capitalismo salvaje al periodismo. Vemos que es más importante una noticia fake de que tal ministro tuvo sexo con una oveja que la elección en Estados Unidos: no puede ser, somos periodistas”, critica y sentencia: “Lo que se está imponiendo no es periodismo. Estamos corriendo atrás del clickeo, cosa que nunca hubiésemos hecho para vender ejemplares”.

Lanata va incluso más allá. No sólo cuestiona cómo usan los diarios sus webs sino que sostiene que “no estamos en un buen nivel profesional en general”. “Esto se nota también en internet, porque chicos que recién empiezan terminan siendo los que hacen notas de cabeza de algo porque tiene que salir y tiene que ser ya. Me parece que hay que replantear esto y que hay que reprofesionalizar el periodismo, y más en un momento de grieta”.

La carta de Cristina y “el Alberto bueno”

En cuanto a la carta abierta que publicó recientemente Cristina Kirchner y que provocó más de un sacudón en el ámbito político, analizó: “Es una carta en la cual Cristina se desmarca de Alberto. Como gesto político fue muy importante. Alberto no recibió esa carta como lo que verdaderamente es y no podía decir una cosa así. Lo de funcionarios que no funcionan me parece fuerte y tenía nombre y apellido, no es que nadie se imaginó de quién estaban hablando”.

También evaluó que “hubo un momento hasta hace unos meses en el que Alberto era el secretario de Cristina y funcionaba como tal” pero que eso “ahora eso se empezó a revertir aunque -aclaró- hay que ver cuánto dura el Alberto bueno”.

Y explicó: “Este momento de Alberto bueno, hay una parte que le creo y otra en la que sé que no van a dialogar con nadie, porque nunca lo hacen porque sienten el diálogo como una pérdida de poder propio”.