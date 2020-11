Licitan canje de bonos para dolarizar carteras: qué estrategia conviene más

Con la idea de continuar en el camino de reducir la presión en el tipo de cambio y tratando de descomprimir los $ 1,25 billones que vencen entre noviembre y febrero, el Ministerio de Economía lanza una nueva licitación de u$s 750 millones en bonos AL30 y AL35 vía suscripción de títulos en moneda local. De esta manera, hoy el Tesoro llevará a cabo un canje de deuda en el que busca intercambiar activos en pesos de corto plazo por bonos de ley local en dólares. El Gobierno había anunciado que iba a llevar a cabo esta operación cuando vencía el Bopomo(TJ20), sin embargo recién ahora se realizará el mismo.

Con el canje de deuda actual, el Tesoro dará la posibilidad a los bonistas de dolarizarse mediante un intercambio de bonos en moneda local a su valor técnico por bonos en moneda dura por un total de hasta u$s 750 millones.

Puntualmente, el lunes 9 de noviembre de 2020, podrán entregar u$s 750 millones de Bonares 2030 y 2035 (AL30 y AL35) por una variedad de letras/bonos en pesos. Los instrumentos elegibles en moneda local son las Ledes con vencimiento el 30 de diciembre de este año, 29/01/2021 (S29E1) y 26/02/2021 (S26F1); la LEBAD del 22/12/2020 (S22D0); las LECER del 4/12/2020 (X04D0) y 26/02/2021 (X26F1) y el BONCER del 17/04/2021 (T2X1).

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) estimaron que el principal objetivo del Gobierno es reducir la presión sobre la brecha cambiaria.

“Los inversores ofertarán el precio en pesos de los bonos que recibirán por cada título. Al fin y al cabo, el gobierno terminará dolarizando la deuda en pesos a corto plazo mediante la brecha del contado con liquidación. Esto es algo que tiene sentido considerando el alto Tipo de Cambio Real actual (valuado con el TC del CCL) y el cronograma de vencimientos de corto de la deuda en pesos”, comentaron.

A su vez, desde el mercado advirtieron que los efectos adversos a esta estrategia serían similares a los que generan la venta del BCRA de bonos en dólares contra pesos.

“El Gobierno vende deuda a una tasa de 15% y 17% en dólares, mientras que las paridades podrían verse aún más castigadas si lo inversores rápidamente salen a vender sus nuevos bonos en dólares. Es importante remarcar que esta estrategia no genera el efecto esterilizador que tienen las operaciones de mercado abierto que realiza el BCRA. Además, el canje podría ser únicamente una pequeña recompensa para las tenencias de los no residentes”, afirmaron desde PPI.

Desde Delphos Invetsment explicaron que con esta operación, se espera que grandes fondos tenedores de deuda de corto plazo desde el gobierno de Macri tengan salida en dólares tal y como prometió el Gobierno a mediados de este año. A su vez desde la compañía explicaron que la operación será por licitación de precios y no por adhesión como muchos esperaban.

“De esta forma, dadas las paridades de los títulos en moneda local y la cotización del CCL, podemos arribar a un precio máximo de licitación. En este caso, decidimos realizar el ejercicio con el AL30 dado un rango de tipo de cambio CCL de entre $ 140 y 170”, señalaron.

Fernando Marull afirmó que, “dado que los bonos cotizan al 35% de paridad, implica que el Gobierno les ofrece una salida por un monto menor a los u$s 300 millones. Esto representa un monto menor dada la tenencia de los fondos, pero es “de una vez”. Y a un dólar contado con liquidación de salida que a los precios de hoy, es más cercano de $ 145 que de $150”, explicó.

Estrategia

Los potenciales bonos a recibir (AL30-AL35) deberán subastarse en pesos, por lo tanto de la operación surgirá un tipo de cambio implícito que se comparará no sólo con el valor actual del contado con liquidación sino por sus perspectivas en el corto y mediano plazo.

Francisco Mattig, estratega de renta fija de Consultatio afirmó que la decisión de entrar al canje o no depende mucho de los precios a los que se liciten los bonos en dólares.

“La verdad es que es difícil tratar de pensar un nivel porque seguramente es una licitación que está hablada con los inversores no residentes, ya que está pensada para ellos. Por ejemplo, si la licitación de los bonares se hace a los precios de mercado, la deuda soberana estaría aumentando más de 40% al dólar oficial, por eso mismo creo que por ahí el Gobierno convalide un tipo de cambio mayor al de mercado y ahí deja de ser atractivo para un inversor residente entrar al canje. De todos modos, aquellos que quieran entrar, lo más conveniente es hacerlo con las LeDe a febrero, que te la toman a valor técnico de 100”, explicó el especialista.

Con una misma vision, Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tavelli y Compañía remarco que a valores de cierre del viernes pasado para AL30 ($ 5.380), el tipo de cambio implícito promedio que surge de los cuatro instrumentos es de $ 138,7, casi 6% por debajo del valor de cierre ($ 147) y que entre los instrumentos de la muestra, la mejor relación la destaca el especialista en la LeDe de Feb-21 (S26F1), con un CCL implícito de $ 132 si la subasta se realiza al precio de cierre de AL30.

“Creemos que existen incentivos de ambos lados en llevar adelante la operación, pero para quienes juzguen los valores resultantes de CCL en niveles relativamente bajos podrían optar por ingresar a la subasta. Hay que tener en cuenta que sólo u$s 750 millones se licitan”, agregó.