El Plan Gas comienza en diciembre, con libre disponibilidad de dólares para las petroleras

La Secretaría de Energía empezó a encarar el último tramo para la reglamentación del Plan Gas, que fue anunciado dos veces este año (una en agosto y otra en octubre), pero que todavía no fue oficializado.

El decreto y el anexo, documentos a los que pudo acceder El Cronista, ya están listos, y falta nomás la autorización del presidente, Alberto Fernández.

No se descarta que la reglamentación sea publicada este lunes en el Boletín Oficial, aunque fuentes oficiales proyectaban que sería a mitad de esta semana.

La idea que tienen en el Gobierno es que el programa ya esté en pleno funcionamiento a partir del 1° de diciembre, para lo cual ya trabajan para establecer un cronograma previo.

Por el momento, no hay definiciones claras sobre cómo será el traslado a las tarifas. Los usuarios hoy pagan cerca de u$s 2,40 por millón de BTU y en 2021 caería a u$s 2,20, mientras que el Estado subsidiará entre u$s 1 y u$s 1,50 por millón de BTU.

En las semanas anteriores a que arranque el plan se deberá realizar una subasta, donde la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) contratará el suministro de gas para las generadoras de energía eléctrica (Pampa Energía, AES, YPF Luz, Enel, Central Puerto, Albanesi y MSU, entre otras) y las distribuidoras como Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas comprarán el fluido para llevarlo hasta hogares y comercios durante los próximos cuatro años.

Mientras tanto, las petroleras (YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pan American Energy PAE, Compañía General de Combustibles CGC, Wintershall DEA, Pampa Energía, Pluspetrol y Vista Oil & Gas, entre otras) armarán su estrategia comercial para asegurarse demanda en modalidad firme.

Estas compañías tendrán la zanahoria de la libre disponibilidad de sus dólares para inversiones y para girar a casa matriz cuando obtengan los dividendos. El incentivo del acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) está contemplado en el Artículo 9° del Decreto, pronto a publicarse.

De los 70 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) que se licitarán como bloque base para los 365 días del año, 47,2 MMm3/d corresponden a la Cuenca Neuquina, en donde está Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas no convencional vista como una joya.

Este volumen tendrá un precio máximo de u$s 3,70 por millón de BTU. Las petroleras que tienen habilitados proyectos con el estímulo de la Resolución 46/2017 cobrarán por ese gas "viejo" u$s 6 por millón de BTU en 2021 y tendrán que rebajar sus precios durante los siguientes tres años como para que no superen los u$s 3,21 de Valor Presente Neto actual.

El volumen restante de gas será producido en la Cuenca Austral (sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego), por 20 MMm3/d y en la Cuenca Noroeste (Salta) por 2,8 MMm3/d.

En la Cuenca Austral se encuentra el Proyecto Fénix, por el que Total, PAE y Wintershall podrían invertir más de u$s 1000 millones para extraer gas costa afuera (offshore) en el Mar Argentino. Allí el plan tendrá una duración de 4 años extra, hasta 2028.