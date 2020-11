El Senado prevé aprobar el Presupuesto en una sesión especial esta semana

La Cámara de Senadores se apresta a debatir esta semana el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 enviado por el Gobierno nacional al Congreso, que contempla un crecimiento del PBI de 5,5%, una inflación del 29%, un gasto global de 8 billones de pesos y un déficit equivalente al 4,5% del PBI.



La iniciativa fue aprobada el 29 de octubre por la Cámara de Diputados y rápidamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado le dio dictamen para apurar su respaldo antes de la llegada al país de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).





El proyecto, se descuenta, será convertido en ley gracias a los votos del oficialista Frente de Todos y de sus aliados; en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio aún no definió su postura.



En Diputados, el primer Presupuesto del Gobierno de Alberto Fernández cosechó 139 votos a favor, 90 abstenciones de Juntos por el Cambio y 15 votos en contra, tras casi 20 horas de debate.



Aunque el día de la sesión en el Senado no fue definida, se especula con que los legisladores serían convocados entre miércoles y jueves.



El proyecto no fue modificado durante las dos reuniones de la Comisión de Presupuesto y, de ser aprobado, se convertirá en ley.





La iniciativa mantiene un estimado gasto total de 8,3 billones de pesos, de los cuales 7,5 billones corresponden a gastos corrientes; en tanto que contiene un déficit estimado para 2021 del 4,5% del Producto Bruto Interno y proyecta un crecimiento de la economía del 5,5% del PBI.



Mientras que el pago de intereses de la deuda se reducirá del 3,5% al 1,5% del Producto, el gasto de capital está previsto en el 2,2% del PBI, con lo cual se duplicó con respecto al presupuesto 2019, el último que envió el Poder Ejecutivo al Congreso ya que el Gobierno de Alberto Fernández decidió reconducir el que diagramó la administración de Mauricio Macri.



Entre otros aspectos, el Presupuesto estima que la inflación para todo 2021 estará en alrededor del 29% y que el precio del dólar oficial, a diciembre del año que viene, será de $102.



El proyecto también estima que las exportaciones crecerán un 10,2% y que habrá un incremento de las importaciones de 20,4%, con un saldo de balanza comercial superavitaria de alrededor de US$ 15.087 millones.