Aseguran que el Gobierno sabía dónde estaba el ARA San Juan a 20 días de su desaparición

Uno de los imputados en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan confesó que el Gobierno de Mauricio Macri sabía cuál era la ubicación del navío al menos desde el 5 de diciembre de 2017, es decir, 20 días luego de su desaparición.

Así lo aseguró el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Mazzeo fue procesado por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, por no asesorarse de forma correspondiente ni ocuparse personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.

"Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos", deslizó López Mazzeo ante los magistrados.

El capitán Enrique Balbi, por entonces vocero de la Armada, descartó que el hallazgo del buque chileno se tratara del submarino y ese 5 de diciembre indicó: "En estos momentos se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros".

Asimismo, Balbi explicó que el objeto tenía solo 30 metros de largo y que el ARA San Juan tenía una dimensión mayor.

No obstante, cuando después de un año el buque noruego Seabed Constructor, operado por la empresa norteamericana Ocean Infinity, lo encontró en una zona muy próxima a la señalada por el buque chileno, el submarino tenía esa dimensión (33 metros), como consecuencia de la presión.

"En caso de confirmarse lo que dijo López Mazzeo ante el tribunal estamos frente a un escándalo sin precedentes", le dijo a Infobae la abogada Valeria Carreras, quien junto a Fernando Burlando integran la querella mayoritaria y que han impulsado, incluso, las imputaciones en la causa del ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa, Aguad, y del ex jefe de la Armada, Srur.

El anuncio del hallazgo del ARA San Juan, el 17 de noviembre de 2018, generó sospechas en su momento, particularmente, debido a que el buque Seabed Constructor dejó para el último día de rastrillaje la zona que había señalado un año antes el buque Cabo de Hornos y que las Armadas de Reino Unido y los Estados Unidos habían aconsejado explorar en profundidad.