Lammens dio detalles sobre la temporada de verano: turismo, vuelos y "un ojo del Estado" omnipresente

"Vamos a tener temporada de verano, va a ser una temporada diferente sin ninguna duda, pero efectivamente vamos a tener la posibilidad de irnos de vacaciones", ratificó este sábado el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

El funcionario indicó que tomaron la decisión de tener temporada de verano, trabajando con cada uno de los municipios. Asimismo contó que anunciaron con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que instalarán módulos sanitarios en las principales localidades e irán con el Plan Detectar a cada una de ellas.

En declaraciones a radio La Red, Lammens afirmó: "más allá de apelar a la responsabilidad social colectiva, también vamos a tener un ojo del Estado en cada uno de esos destinos mirando que efectivamente se cumpla el distanciamiento, el uso del tapabocas, la higiene de manos con alcohol en gel y todos estos (nuevos) hábitos", que se dieron a raíz de la pandemia del coronavirus.

"Va a haber una campaña muy fuerte y mucha presencia estatal en cada uno de los lugares", remarcó.

Con respecto a los vuelos de cabotaje, low cost, el ministro de Turismo y Deportes comentó que "los vuelos ya están operando" y "están volviendo gradualmente". A su vez destacó que "están viajando con un buen nivel de ocupación".

"Inclusive tenemos la solicitud de algunas provincias de que se abra el turismo, de tener posibilidades de recibir turistas de diferentes lugares del país, así que seguramente en una próxima etapa vamos a habilitar esa posibilidad, sobre todo las provincias que no tienen circulación comunitaria", anticipó.

Según sus declaraciones, "si hacemos las cosas bien, vamos a llegar a la temporada en una buena situación que nos va a permitir tener una buena temporada".

Por último, consultado sobre la polémica que se generó en torno al origen de la vacuna rusa, el funcionario opinó: "Me parece insólita esa discusión, acá hay que mirar si la vacuna da resultados y genera anticuerpos, no de dónde viene. Politizar la vacuna me parece que es no entender el contexto de lo qe está pasando", concluyó.