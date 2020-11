Estas son consideradas las mejores películas sobre casinos en la historia

Las nuevas tecnologías cambiaron las formas de entretenimiento de las personas desde hace cierto tiempo. Los casinos han crecido en popularidad luego de pasar de los establecimientos físicos a los casinos online. De hecho, ya se calcula que para 2022 habrá unos 661,6 millones de jugadores.

Por ello, no es de extrañar que los casinos ya formen parte de la experiencia en cada ciudad. De igual manera, que estén relacionado a una idea de entretenimiento y, por lo tanto, sean una temática posible de incluir en una película.

Hemos hecho un recuento de las películas más importantes de la historia en las que se consideró a los casinos como parte fundamental de la trama. Algunas son auténticas obras brillantes del séptimo arte.

Podemos encontrar como la primera de este listado a Casino (1995), una obra de Martin Scorsese relata una historia sobre el control de los casinos por parte de la mafia en la ciudad principal de este tipo de juego, Las Vegas.

Más adelante localizamos a 21 Black Jack, considerada una película icónica sobre el blackjack. Dirigida por Robert Luketic, es una obra inspirada en el libro ‘Bringing down the House: the Inside Story of Six MIT Students who Took Vegas for Millions’, escrito por Ben Mezrich, el cual relata la historia de unos estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), populares por arrasar en los casinos en Las Vegas durante los noventa.

La cinta Rounders, lanzada en 1998, es considerada uno de los mejores filmes sobre póker en toda la historia. La trama transcurre en las aventuras de un estudiante de derecho metido en la atmósfera de las apuestas, donde tiene un éxito tal, que consigue mucho dinero.

Encontramos también a The Cooler (2003), que es más conocida entre los hispanohablantes como ‘Golpe de Suerte’, señalado como una de las mejores producciones cinematográficas respeto a los casinos. Trata sobre un hombre con una increíble mala suerte y se encarga de transmitirla a otros jugadores de Las Vegas que inicialmente tienen éxito.

En 2001, Ocean’s Eleven relata la historia de un grupo de bandidos que buscan perpetrar el robo más grande en la historia de los tres casinos más importantes de Las Vegas. También está Croupier, de 1998, el relato de un hombre que debe tomar un empleo como croupier y vive experiencias al límite que lo convertirán en un demente.

El propio James Bond también es parte de esta serie de películas sobre casinos. En Casino Royale –(2006) vemos al popular espía en una partida de póker en el que se juega la propia vida en el Casino Royale, ubicado en Montenegro.

No podemos olvidarnos de Rain Man, de 1988, en la que uno de los protagonistas descubre que su hermano mayor tiene habilidad para contar las cartas y lo utiliza para poder conseguir mucho dinero en Las Vegas. Aunque el final es totalmente inesperado.

Finalmente, un filme más reciente entra en el listado: El Apostador, de 2014. Esta película cuenta la pasión incontrolable de un maestro de literatura por el mundo de las apuestas, la cual lo lleva a vivir situaciones bastante desagradables en el más bajo mundo de la delincuencia.