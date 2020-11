Yacyretá: rechazan recurso de IMPSA y sigue adelante la obra en Aña Cuá con turbinas de Alemania

La Secretaría de Energía resolvió ayer rechazar un recurso presentado por IMPSA (ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.) para pedir antecedentes sobre la Licitación Pública Internacional 669 y tratar de impugnar la adjudicación de un contrato con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por u$s 99,6 millones.

De esta manera, continúan adelante las obras en el brazo Aña Cuá del Río Paraná en la represa hidroeléctrica Yacyretá y la empresa alemana Voith Hydro sigue trabajando en la fabricación de tres turbinas tipo Kaplan de 92 MW (276 MW en total).

Se trata, de manera indirecta, de un guiño a la canciller de Alemania, Angela Merkel, que tiene un importante voto en el directorio (board) del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya misión llegará en dos semanas a la Argentina para negociar el repago de u$s 45.000 millones en concepto de capital del préstamo otorgado entre 2018 y 2019.

Angela Merkel, canciller alemana, voto clave en el FMI

Es que Merkel, en distintas conversaciones con el ex presidente Mauricio Macri y ahora con su sucesor, Alberto Fernández, presionó para que se adjudiquen contratos de obra pública a empresas de Alemania, como Voith Hydro, con equipamiento de firmas como Siemens.

Yacyretá no es el único tesoro que observan las compañías alemanas. También buscarán que se construya una represa en Chihuido, Neuquén, en otra millonaria obra.

La Resolución 86 de Energía, firmada por Darío Martínez este miércoles, deriva a la firma IMPSA, con sede en Mendoza, a seguir con su cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se argumenta allí que la Secretaría de Energía no tiene antecedentes vinculados a la licitación.

IMPSA -en crítica situación financiera desde hace más de dos años- cuestionó el proceso y la adjudicación del contrato a Voith Hydro, ya que con sus turbinas en Mendoza y en compañía con el Consorcio de Ingeniería Electromecánica (CIE) de Paraguay y la china PowerChina tendrían mayor contenido local, generarían más empleo en Argentina y en Paraguay y pagarían más impuestos a ambas administraciones.

En una profunda crisis, la familia Pescarmona tuvo que reestructurar el directorio de IMPSA en 2018 y la empresa quedó bajo el control de los acreedores. Uno de ellos es el Banco Nación. IMPSA debe unos u$s 550 millones y el Gobierno negociaba hace unos meses un salvataje financiero.

No obstante, los gobiernos de Mauricio Macri y Mario Abdo Benítez se volcaron en julio de 2019 por la oferta de Voith Hydro, que se presentó a la licitación principios de 2018 con un sobre por u$s 99,6 millones, más barata que los u$s 116,3 millones de IMPSA.

Enrique Pescarmona, ex dueño de IMPSA

En el medio el peso perdió valor aceleradamente desde abril de 2018 y, según dicen en la firma mendocina, se abarataron los costos de su oferta por el mayor contenido nacional, por lo que su propuesta terminaría siendo más económica.

Según explicaron fuentes al tanto de la licitación, la jueza requería esta resolución de Energía para avanzar sobre la cuestión de fondo.

Mientras tanto, el director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ignacio Barrios Arrechea -hombre de confianza de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recorrió junto al Gerente de Obras Aña Cuá, Fabián Ríos, las excavaciones e instalaciones que se están llevando adelante desde junio para realizar la obra civil, en manos de las constructoras Astaldi, Rovella Carranza y Tecnoedil, por u$s 193,2 millones.

En su recorrido visitaron las instalaciones de los pabellones de comedor, oficinas y las plantas trituradora y secundaria de hormigonado.

"Cabe destacar que están previstas, por cronograma de obra, iniciar la ejecución de las primeras tongadas (coladas) de hormigón en febrero del año próximo", comentaron en la EBY.