Sobre el traslado del puerto de Buenos Aires a La Plata

En estos días circularon noticias sobre un supuesto acuerdo para trasladar el puerto de Buenos Aires a La Plata. Incluso se citó una hipotética reunión entre Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA donde se habrían acercado posiciones sobre el tema.

Ningún hecho concreto sustenta esta información.

Con la extensión de las concesiones por dos años, y resuelto el problema laboral frente a la posible salida en mayo próximo de Bactsa, operadora del espigón 5, el puerto de Buenos Aires avanza a paso firma hacia una nueva licitación. Los pliegos se están elaborando y se prevén dos concesionarios para un período de 20 años.

La única reunión real, fue la que mantuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con representantes de las principales navieras que operan en la Argentina con el fin de analizar la capacidad de carga y depósito de todos los puertos de la provincia. En la oportunidad, los empresarios navieros establecieron un marco de colaboracion en vistas a potenciar las posibilidades que ofrece el sistema portuario bonaerense. También se hizo notar la dificultad que implicaría un traslado del puerto de Buenos Aires sin una planificación adecuada y un cronograma extendido en el tiempo.

Axel Kicillof y Sergio Massa recibieron a los empresarios navieros

Más directivos, los gremios agrupados en la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), también expresaron su negativa a que los trabajadores se muevan de Buenos Aires a la Plata, y este tampoco es un tema menor.

Por su parte Sergio Massa, también presente en la reunión, ratificó que la licitación del puerto de Buenos Aires se iba a llevar a cabo, o sea que el horizonte no es de cambio al menos en las próximas dos décadas.

El gobierno y la mayoría de la comunidad marítima coinciden en que en algún momento el puerto de Buenos Aires deberá mudarse, aunque para ello se debe llevar a cabo una certera planificación que llevará años. También coinciden en que TecPlata, la terminal de contenedores de La Plata, no es la opción para trasladar Buenos Aires. “Ese puerto fue construido en la ciudad equivocada”, dijo un empresario del rubro marítimo referente del sector.

El pecado original de TecPlata fue que sus accionistas invirtieron allí u$s 400 millones de dólares contra la promesa del entonces gobernador Daniel Scioli de construirle los accesos, que por supuesto nunca hizo. Quizá debieron haber invertido u$s 200 millones en el puerto y otros u$s 200 millones en los accesos.

Ahora la situación es más compleja, el puerto se encuentra en un embudo, sin rutas ni ferrocarriles eficientes que lo conecten y rodeado de tres municipios que, por severas diferencias políticas, nunca logran ponerse de acuerdo en cuento a las obras a impulsar.

La pérdida operativa de TecPlata y la colosal inversión sin recupero hoy impactan negativamente en la acción de bolsa del grupo ICTSI en Filipinas. Seguramente, si algún armador presentara una oferta de compra, prácticamente se lo entregarían gratis. Sin embargo, no hay uno solo que se haya interesado, ninguna de las grandes navieras que hoy están hablando de la integración vertical fue a hacer una oferta y esto también es una señal que muestra su inviabilidad.