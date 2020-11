Eduardo Duhalde: “Yo no permitía las tomas ni en la etapa más difícil”

El expresidente Eduardo Duhalde habló sobre la tomas de tierras y opinió sobre lo que dijo Alberto Fernández de Juan Grabois. Y reveló que el Presidente le dio “vía libre para armar una gran coalición legislativa”.

En diálogo con LN+, Duhalde expresó: “Yo no permitía las tomas ni en la etapa más difícil. Cuando asumí como presidente, mientras iba a la Capital vi una toma y los fui a sacar. Eso no se puede permitir, es una vergüenza”, y añadió: “El derecho que tiene la gente, lo tiene contra el Estado, no contra los particulares. Es una inmoralidad”.

A su vez, sobre la gente que toma de tierras, el exmandatario explicó: “Me parte el alma, más allá de algunos sinvergüenzas que le venden las tierra. Es todo una porquería, pero es el Estado el que en forma paulatina tiene que ir garantizando la tierra a la gente, sobre todo en municipios de menos de 60, 70 mil habitantes. En los más grandes no”.

“La Argentina necesita unirse. Todos los que gobernamos en estos 37, 38 años somos responsables de los problemas. Todos hicimos algo, por acción u omisión. Somos todos responsables por unirnos”, aclaró sobre lo que entiende es su misión.

Y reveló una charla con Alberto Fernández: “El Presidente me ha dado vía libre para armar una gran coalición legislativa y yo sigo pensando que es posible. Creo que la oposición está dispuesta a armar algo, todos nos damos cuenta. Inclusive está entusiasmado con eso”.