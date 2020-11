Joe Biden se acerca a la presidencia y Trump recurre a la Justicia

Joe Biden no se declaró como ganador pero ciertamente habló como si ya fuera el presidente: "Estamos haciendo campaña como demócratas, pero yo gobernaré como un presidente americano. Trabajaré tan duro para los que no votaron por mí como para los que lo hicieron". Y apelando a la unidad del país, uno de sus principales ejes discursivos, dijo también que "no habrá estados rojos o azules cuando ganemos, sólo los Estados Unidos de América".

Aunque sobre la noche del miércoles todavía quedaban por contar seis estados –Nevada y Arizona, con tendencia parcial hacia los demócratas; Alaska, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, alineados hacia el bando republicano–, con una actitud serena pero segura, Biden aseguró que "estamos ganando suficientes estados como para conseguir los 270 votos necesarios para ganar la presidencia".

Todo apunta a que Biden finalmente logró reconstruir, al menos en parte, el 'muro azul' –una alineación de estados demócratas que nuclea, entre otros, a Wisconsin, Michigan y Pensilvania– que Hillary Clinton perdió en 2016 a manos de Donald Trump.

El demócrata logró quedar quedarse con Wisconsin (10 votos electorales) por apenas 20.697 votos, una diferencia ínfima de 0,6, similar al margen por el que Trump lo había ganado en las elecciones pasadas (0,8). Biden también se habría quedado con Michigan (16 votos electorales), otro de los estados del 'cinturón del óxido', que el presidente Trump había pronosticado que ganaría fácilmente. Sin embargo, allí también el demócrata se habría impuesto con 50,1% a 48,2% sobre el republicano.

Al cierre de esta edición, Biden contaba con 264 votos electorales de los 270 que necesita para ganar la presidencia. Del otro lado, Trump seguía rezagado con 214. Con este mapa si el demócrata consolida su ventaja en Nevada (6) se quedaría con el Colegio Electoral, incluso si Trump gana en Pensilvania (20), Carolina del Norte (15), Georgia (16) y Alaska (3).

Con el 88% de los votos escrutados, Trump mantenía una ventaja de cuatro puntos sobre Biden en Pensilvania –tal vez el único estado del muro azul que logró retener estas elecciones–, aunque ayer el demócrata dijo que se sentía "muy bien" respecto a su performance allí. Si bien Trump lidera con una ventaja cómoda, la mayoría de los votos que quedan por contar son los que fueron enviados por correo, donde los azules han participado en niveles récord.

Más allá de los números, es poco probable que Trump acepte una derrota sin dar una buena pelea antes. El equipo de campaña de Trump anunció ayer que dado el escaso margen en Wisconsin (menos de un punto) pedirán un recuento de los votos. Además, presentaron demandas judiciales en Georgia, Michigan y Pensilvania para frenar el conteo de las boletas, cuestionando desde la forma en que se contaron las boletas hasta los plazos para recibirlas.

Por otra parte, el equipo de Trump anunció que también le pedirá a la Corte Suprema de los EE.UU. que decida sobre un fallo de la Corte Suprema de Pensilvania sobre la extensión del período para aceptar votos por correo. En septiembre la Corte Suprema de Pensilvania falló que el estado podría seguir recibiendo votos hasta tres días después de los comicios (6 de noviembre), siempre que fueran fechados hasta el 3 de noviembre. Los republicanos apelaron y le pidieron a la Corte Suprema de los EE.UU. que reviera el fallo de forma expeditiva, algo que no prosperó porque la Corte quedó empató 4 a 4, dejando firme la decisión de la Corte de Pensilvania.

Sin embargo, el ala conservadora de la Corte Suprema dejó entrever que había una "alta posibilidad" de que el fallo de la Corte Suprema de Pensilvania violara la constitución estadounidense y que la cuestión de fondo debería ser revisada, abriendo una oportunidad para que el fallo pueda ser tratado eventualmente.

Además, si bien la nueva jueza Amy Coney Barrett (conservadora, nominada por Trump) se abstuvo de participar en la primera resolución, no está claro que vuelva a hacerlo esta vez, considerando la importancia vital que representa Pensilvania para la reelección de Trump.