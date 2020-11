Cuál es el 'pecado' de Macri que Alberto no quiere cometer ante la elección del presidente de EE.UU.

Hay una máxima que suele repetirse en el peronismo al analizar los vaivenes de la política norteamericana: "Siempre nos llevamos mejor con los republicanos". De personalidad inclasificable, Donald Trump tampoco podría considerarse un republicano clásico. La perspectiva de una victoria del demócrata Joe Biden es leída en la Casa Rosada bajo una única óptica coyuntural: que se mantenga el apoyo de Estado Unidos en las negociaciones con el FMI.

Si bien a nivel personal, puede que Trump no sea santo de la devoción de Alberto Fernández, lo cierto es que en la administración todista no destilan grandes quejas a la relación bilateral. La ocupación de la silla del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), una elección que la Argentina intentó postergar sin éxito, es una de ellas. Con México como aliado, no se la están haciendo fácil a Mauricio Claver-Carone: acaban de bloquear una reunión para iniciar la designación del directorio.

En la Cancillería de Felipe Solá confían en los contactos informales que mantuvo el embajador Jorge Argüello con ambos equipos de campaña, tanteando el terreno por el respaldo ante el Fondo, mientras continúan las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán. La esperanza que Estados Unidos, con cambio o sin él, mantenga la misma posición que hasta ahora.

No sólo Argüello conoce a Biden: también el titular de Diputados Sergio Massa y, tal vez clave para el futuro, el Papa Francisco.

Más allá de la sintonía que se pueda tener con uno o con el otro, Solá no quiere repetir el error de su antecesora Susana Malcorra. Hace cuatro años, en un momento poco diplomático, la ex Canciller de Cambiemos alentó en la previa de los comicios a Hillary Clinton, un respaldo que se repitió a través del propio Mauricio Macri. Con los resultados sorpresivos de aquella noche, la funcionaria felicitó a Trump (más bien al pueblo norteamericano por la elección) y, en otro tuit, lamentó la derrota de la demócrata: "Una pena no ver una mujer tan capaz elegida para esa importante responsabilidad".

Con una interna que no se olvida con el paso de los pasos, su sucesor Jorge Faurie ayer le reprochó aquel consejo de Malcorra a Macri. Devolución de gentilezas de cuando ella consideró apresurado el apoyo oficial de Argentina al golpe en Bolivia.

"No vamos a cometer el mismo error, no vamos a felicitar a ninguno. Vamos a esperar lo que haya que esperar, más si se judicializa la elección", prometen en en la actual Cancillería.

Desde el punto de vista geopolítico, cualquier resultado será una de cal y otra de arena para Fernández. Aún con su personalidad errática, Trump no despierta tantas incógnitas como la política que Biden puede implementar a América Latina. A nivel regional, analizan, una victoria del republicano potenciaría al brasilero Jair Bolsonaro. Ahora bien, como delegado americano ante la Unión Europea, Fernández pretende mostrarse como una voz moderada y racional, un papel una presidencia de Biden podría desdibujar.