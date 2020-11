Cambios en bancos y agentes de Bolsa: mercado de pases al rojo vivo en la City

La pandemia, el coronavirus y la cuarentena no impidió que el mercado de pases entre los ejecutivos más destacados de los bancos y de las sociedades de bolsa esté al rojo vivo, con varios cambiando de camiseta.

El Grupo Cohen anunció la incorporación de Martín Polo como nuevo Chief Strategist, en reemplazo de Diego Falcone. Estará a cargo del área de Estrategia, abocada a analizar las tendencias económicas actuales que dan forma al mercado local e internacional.

Polo es economista de la UBA con posgrado de Especialización en Mercado de Capitales (UBA-BCBA). Cuenta con más de 20 años de experiencia. Se desempeñó como consultor en la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del Ministerio de Economía de la Nación (1999-2004), Economista Senior en Banco Supervielle (2007-2013), Economista Jefe en la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional (2017-2019) y mantuvo diferentes cargos en las principales consultoras económicas del país siendo Empiria Consultores su última experiencia.



En tanto, Alejandro Haro, Head of Institutional & Corporate Sales del Santander, pasó como Gerente Comercial de Mercados Financieros en Banco Comafi, donde también será director de Comafi Bursátil

Balanz, por su parte, tiene un nuevo portfolio manager y estratega de acciones, Juan Guma, que viene de Capital Markets, donde estaba en el equipo de research como analista senior de renta variable.

Alejandro Pensel dejó de ser Gerente de Operaciones y Producto Bursátil en InvertirOnline para sumarse al equipo de PPI como Gerente de Producto.

La ex HSBC y BBVA, Paula Gandara, Head de Research & Strategy de Adcap, se fue a AR Partners para crear el departamento de research. Su puesto es Head of Fix Income Research .

Miguel Zielonka dejó Econviews para ser el presidente del Banco Saenz, mientras Eric Ritondale se fue también de la consultora de Miguel Kiguel para ser Economista Jefe de Puente. En lugar de Zielonka entró Andrés Borenstein como economista asociado, que venía de BTG Pactual y antes de la Embajada Británica.

Pablo Conforti dejó de ser el CEO de Tarjeta Plata y Creditop para ser el nuevo Country Manager de Wenance, la fintech de Alejandro Muszak.

Jonatan Kon Oppel dejó de ser Senior Portfolio Manager de los fondos del BBVA Argentina para unirse al equipo de la casa de Wealth Management Argentina Conosur Inversiones, como Head of Business Development, donde el CEO de Conosur es Ramón Agote.

Previo a su paso por el BBVA, Kon Oppel fue analista de Fondos de Inversión en ICBC Investments y en el área de finanzas de Accenture, además, ha sido asesor en proyectos de innovación y modelo de negocio en Colombia, y promotor de Microcréditos en la Municipalidad de Corrientes.

Patricia Guarnes, ex CEO de First Data, y Sebastián Lancman, ex director comercial de First Data, vuelven a trabajar otra vez juntos -ya lo habían hecho previamente en el Citi-: Guarnes será CEO y Lancman director de Pay per TIC.

Eduardo Gonzales del Solar, ex director del Deutsche Bank pasa de ser Head of Sales del ICBC a la misma posición en el CMF.

Carlos Vyhñak es el nuevo Gerente General del Mariva en reemplazo de José Maria Fernandez, quien estuvo 24 años como Gerente General y que continúa en el banco como director. En reemplazo de Carlos en la Gerencia de Gestión Financiera asumió Sebastián Grasso quien antes estaba a cargo de la Tesorería.