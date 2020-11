Biogen promueve jornadas de capacitación en esclerósis multiple y maternidad para médicos especialistas

Biogen organizó el simposio para especialistas “Maternidad en Esclerósis Múltiple: una mirada holística”, que buscó brindar información para contribuir a la actualización y capacitación médica permanente y contó con paneles de disertantes de primer nivel en la materia y médicos neurólogos de referencia en el país.

La Esclerosis Múltiple (EM) es la enfermedad crónica neurológica inmuno-mediada más frecuente en jóvenes adultos. Es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres y se presenta en una época de la vida en la cual muchas personas tienen el deseo de formar una familia.

Por ello, resulta clave promover la detección y abordaje tempranos de esta patología en mujeres en edad reproductiva ya que en la actualidad existen tratamientos seguros para ser utilizados hasta el momento de la concepción e incluso algunos durante el embarazo y la lactancia.

Los paneles estuvieron a cargo de la doctora Nora Fernández Liguori, jefa de Neurología del Hospital Tornú y del Hospital Universitario Sanatorio Güemes, y la licenciada Lucrecia Carpinetti, integrante de la Liga de La Leche, que abordaron estas problemáticas desde el punto de vista médico y de la contención social, respectivamente. La doctora Noelia Echeveste, gerente senior del área médica de Esclerosis Múltiple de Biogen, abrió la jornada y el cierre estuvo a cargo del doctor Alejando Bagliano, director médico de Biogen.

La primera disertante fue la doctora Fernández Liguori, que disertó sobre la planificación familiar como un aspecto clave a abordar en Esclerosis Múltiple. Fernández Liguori trazó un panorama histórico sobre cómo se fue abordando la interrelación entre EM y embarazo desde 1950 a la actualidad, e hizo énfasis en que la planificación familiar debe ser discutida con las personas con EM en forma proactiva, desde el momento del diagnóstico y a intervalos regulares y que debe ser considerada como un factor importante en la elección del tratamiento.

“El asesoramiento reproductivo y la planificación familiar debe ser parte del abordaje integral de las personas con EM”, sostuvo. “La EM per se no condiciona que el embarazo sea de alto riesgo, no afecta la fertilidad ni pronóstico a corto y largo plazo”, explicó Fernández Liguori.

A su turno, Carpinetti habló de las inquietudes sobre lactancia en enfermedades crónicas y las estrategias de apoyo que se instrumentan desde la Liga de La Leche para acompañar a los pacientes en esa etapa clave de la vida. “Consideramos necesario que los médicos y equipos de salud acompañen a las mujeres que desean amamantar para derribar mitos y les brinden información oportuna para que la lactancia pueda aumentar su prevalencia en el país”, explicó a modo de conclusión Carpinetti.

Finalmente, la doctora Fernández Liguori realizó una presentación elaborada por la doctora Liliana Patrucco, jefa de la Sección de Enfermedades Desmielinizantes del Hospital Italiano de Buenos Aires, que abordó las claves para el manejo del embarazo, el puerperio y la lactancia en EM. Ambas especialistas llamaron a un trabajo interdisciplinario e integrado para el abordaje junto con el paciente de las problemáticas de la EM y el embarazo. “Las decisiones compartidas y el trabajo en equipo constituyen las estrategias más adecuadas para minimizar el riesgo materno y fetal y optimizar los resultados del embarazo en esta población tan particular de pacientes”, sostienen.

Los paneles abordaron también la seguridad del uso de los tratamientos para la EM con el fin de poder anticipar y brindar asesoramiento en los distintos períodos: la planificación familiar antes del embarazo, durante el embarazo y el puerperio.