Alta volatilidad Wall Street: el mercado sigue minuto a minuto la definición electoral en EE.UU.

Debido a la incertidumbre que genera el resultado abierto en la contienda electoral en EE.UU, la volatilidad en los futuros de Wall Street es realmente elevada, con los índices Dow Jones y el Selectivo S&P 500 pasando permanentemente de positivo a negativo. El Nasdaq Composite en cambio, se sostiene fuertemente al alza, con subas de hasta 2%. Los índices de Europa también se mantienen en espera buscando la confirmación de un resultado en las elecciones presidenciales americanas.

Los inversores se mantuvieron en vilo durante la madrugada buscando conocer las últimas actualizaciones en relación al resultado electoral presidencial en Estados Unidos. Cuantas más chances acumula Trump, los futuros de Wall Street se inclinan al alza mientras que, cuanto mas crece Biden, los futuros se ven empujados a la baja. En las primeras horas del miércoles, los índices americanos se muestran mayormente en positivo. El Dow Jones se ubicaba 0,07%, mientras que el S&P500 y el Nasdaq sumaban 0,77% y 2,3% respectivamente.

La volatilidad en los futuros del Dow Jones crecieron en las últimas horas pese a que el índice logro recuperar parte de lo perdido desde mediados de octubre a la fecha.

La volatilidad de corto plazo en el Dow Jones es la mas alta desde mitad de septiembre debido a la incertidumbre que genera el resultado electoral.

Otro de los mercados que esta teniendo principa, volatilidad son las tasas del bono del Tesoro americano que esta evidenciando su mayor caída desde junio pasado. Lo ajustado del conteo, y declaraciones que apuntan a que la resolución terminaría en el tribunal supremo, en este momento aumentan las probabilidades de una dilación en los tiempos de resolución.

El petróleo sube 2% ya que con Trump tendría una vida más extensa versus las nuevas tecnologías renovables. Las acciones del sector también operaban al alza durante el pre market.

Debido a los conflictos que tuvo Trump con México, una victoria del magnate podrían perjudicar a la economía latina. En ese sentido, el dólar en México sube 0,85% a comienzo del miércoles ante las chances de una victoria de Trump.

“Todavía no se sabe el ganador de las elecciones presidenciales ya que continúan contando los votos en los Estados disputados. No hubo sorpresas en los Estados bastiones demócratas y republicanos. Cada partido retuvo sus principales distritos, lo que llevó la disputa a los Estados cambiantes. Pero Trump se estaba imponiendo en los 6 Estados (Florida, Texas, Ohio, North Carolina, Georgia e Iowa) donde se jugaba la verdadera disputa. Sin embargo, todavía hay que seguir contando los votos y es muy temprano para declarar la victoria de alguno de los candidatos. No se declararon todavía como definitivos los resultados en los Estados de Nevada (lidera Biden), Wisconsin (empatado), Michigan (lidera Trump), Pensilvania (lidera Trump), Carolina del Norte (lidera Trump) y Georgia (lidera Trump). Por lo tanto, todo indica que esta historia todavía tiene tiempo para seguir desarrollándose”, explicaron desde Delphos Investment

Las cadenas de televisión y medios de EE.UU. alertaron durante la madrugada que el presidente Donald Trump afirmó falsamente la madrugada del miércoles que había ganado las elecciones presidenciales, a pesar de que aún no se habían contado millones de votos legítimos y aún no se habían convocado a media docena de estados de batalla.

“Un grupo muy triste de personas está tratando de privar de sus derechos a las personas que votaron por mí y no lo apoyaremos", dijo Trump a sus partidarios en la Casa Blanca poco antes de las 2:30 am. Más de una hora antes, el demócrata Joe Biden señaló a sus seguidores que confía en ganar las elecciones presidenciales e instó a los estadounidenses a ser pacientes.

El principal aspecto negativo de una disputa legal de la contienda electoral es la demora en la sanción del nuevo paquete de estímulos fiscales.

Keith Wade, Chief Economist de Schroder señaló la división política que esta resultando de la actual elección podría tener impactos en el Congreso y por lo tanto en la economía.

“ Biden aún podría convertirse en presidente, pero las esperanzas demócratas de ganar el Senado se están desvaneciendo. Eso significa que estamos ante un Congreso dividido y podría implicar una continuación del estancamiento que impidió que se apruebe el paquete fiscal en los últimos meses para apoyar a la economía golpeada por Covid-19. Ahora existe la perspectiva de una continuación del status quo, con una presidencia de Trump y un Congreso dividido. Este es un resultado que vería menos estímulos y el relanzamiento de las guerras comerciales, factores que limitarían el crecimiento", afirmó Wade

Por ahora, ningún resultado claro es probablemente el peor posible desde una perspectiva económica a medida que aumenta la incertidumbre y se desvanecen las esperanzas de estímulo.

“Mientras tanto, podría haber un desafío legal de cualquiera de las partes, lo que podría significar que no tenemos una imagen clara durante días mientras esperamos que la Corte Suprema opine. Tal incertidumbre, si se prolonga, pondría las decisiones en suspenso y paralizaría partes de la economía”, explicó el estratega de Schroders.