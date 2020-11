Alberto Fernández, sobre la vacuna: “Cada paso que se da en Rusia y en la OMS, se da en Argentina”

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista donde habló sobre la compra de 25 millones de dosis de la vacuna desarrollada en Rusia contra el Covid-19 y aseguró: “El día que me vacune será porque todos pudimos vacunarnos”.

El mandatario comenzó hablando sobre el comportamiento de la población frente a la extensa cuarentena, que aún rige con mayores restricciones en algunos lugares del país. “La gente acompañó mucho, esto también hay que decirlo. La inmensa mayoría se cuida, se preserva y no actúa con inconsciencia. De hecho se abrieron lugares de encuentro y no van masivamente, hay una dosis de cuidado”, expresó en diálogo con la agencia Sputnik.

Sobre la compra de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, Alberto Fernández aseguró: “Podríamos tener 10 millones de dosis en diciembre y otras 15 millones más en enero. Cada paso que se da en Rusia y en la OMS para verificar la calidad de la vacuna, ahora se está dando en Argentina“.

“Si tuviera la vacuna rusa en diciembre por supuesto que me vacunaría, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan hacerlo. El día que me vacune será porque todos pudimos vacunarnos“, añadió, tras negarse a aplicarse la dosis que le enviaron como cortesía.

A su vez, el presidente se mostró preocupado por el retorno a las clases presenciales: “Que los chicos pierdan un año de escolaridad es uno de los problemas más serios que tenemos. Es muy complejo recuperar el hábito de ir al colegio, estudiar y hacer los deberes. Es algo que me preocupa mucho”

“Lo que más me interesa es favorecer la igualdad. Que todos tengan oportunidades, llegar a los que más necesitan y que puedan conseguir trabajo, vivienda, educación y salud. Eso se logra con desarrollo económico”, aseguró Alberto Fernández.