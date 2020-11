Cabeza a cabeza, cómo viene el conteo en los estados clave para la elección de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, y su rival electoral, el ex vicepresidente Joe Biden, quedaron este miércoles cabeza a cabeza en una elección que será definida por un puñado de estados, algunos de los cuales podrían tardar varios días en anunciar sus resultados.

Por primera vez desde la crisis electoral de 2000, millones de estadounidenses amanecerán sin conocer quién ganó las elecciones presidenciales, pero esta vez la situación será aún más angustiante: Trump se declaró ganador, denunció fraude y anunció que irá a la Corte Suprema, dominada ahora por una mayoría ultraconservadora.

"Sabían que no podían ganar y yo lo avisé. Esto es un fraude, ganamos esta elección. Iremos a la Corte Suprema", denunció Trump en un mensaje desde la Casa Blanca y agregó en referencia a los votos por correo que aún se están contando y otros que aún pueden ser recibidos en estados clave: "No queremos que siga la votación."

Trump sostuvo que su campaña estaba "lista para festejar una victoria tremenda y de repente todo se detuvo", en referencia a la ralentización de los escrutinios en algunos estados clave.

Poco antes, cuando el mapa electoral ya dejaba claro que todo dependería de esos pocos estados, Biden se había dirigido a sus simpatizantes desde su bunker en Delaware con un optimismo similar al de Trump, pero con un mensaje más moderado: "Tengan paciencia, estamos en camino de ganar estas elecciones".

"Vamos a tener que ser pacientes hasta que esté terminado el duro trabajo de contar los votos, y esto no se termina hasta que cada voto se cuente, hasta que se cuenten todos los votos", aseguró el candidato opositor, preparando el escenario para unos días de mucha tensión e incertidumbre.

Porcentaje de los votos en los estados clave

Los resultados no oficiales de las elecciones de 2020 en EE. UU, según arrojó The Associated Press este miércoles poco antes de las 10 de la mañana, son los siguientes:

Carolina del Norte (15 votos electorales, 94% escrutado): Biden (48,7%) y Trump (50,1%).

(15 votos electorales, 94% escrutado): Biden (48,7%) y Trump (50,1%). Georgia (16 votos electorales, 94% escrutado): Biden (48,3%) y Trump (50,5%).

(16 votos electorales, 94% escrutado): Biden (48,3%) y Trump (50,5%). Michigan (16 votos electorales, 90% escrutado): Biden (49,1%) y Trump (49,4%).

(16 votos electorales, 90% escrutado): Biden (49,1%) y Trump (49,4%). Nevada (6 votos electorales, 67% escrutado): Biden (49,2%) y Trump (48,6%).

(6 votos electorales, 67% escrutado): Biden (49,2%) y Trump (48,6%). Pensilvania (20 votos electorales, 64% escrutado): Biden (43,1%) y Trump (55,7%)

(20 votos electorales, 64% escrutado): Biden (43,1%) y Trump (55,7%) Wisconsin (10 votos electorales, 95% escrutado): Biden (49,6%) y Trump (48,9%).

(10 votos electorales, 95% escrutado): Biden (49,6%) y Trump (48,9%). Arizona (11 votos electorales, 84% escrutado): Biden (51%) y Trump (47,6%).

(11 votos electorales, 84% escrutado): Biden (51%) y Trump (47,6%). Florida (29 votos electorales, 96% escrutado): Biden (47,8%) y Trump (51,2%).

(29 votos electorales, 96% escrutado): Biden (47,8%) y Trump (51,2%). Iowa (6 votos electorales, 99% escrutado): Biden (45%) y Trump (53,2 %).

(6 votos electorales, 99% escrutado): Biden (45%) y Trump (53,2 %). Nuevo Hampshire (4 votos electorales, 88% escrutado): Biden (53,2%) y Trump (45,2%).

(4 votos electorales, 88% escrutado): Biden (53,2%) y Trump (45,2%). Ohio ( 18 votos electorales, 94% escrutado): Biden (45,2%) y Trump (53,4).

18 votos electorales, 94% escrutado): Biden (45,2%) y Trump (53,4). Texas (38 votos electorales, 84% escrutado): Biden (46,3%) y Trump (52,2%).

Joe Biden ya cuenta con 238 votos electorales, mientras que Donald Trump posee 213. Hay que tener en cuenta que gana la votación el candidato que obtenga, al menos, 270 votos electorales

Los resultados de las elecciones en EE.UU., minuto a minuto, de acuerdo con AP.

Elección del Senado

La otra gran elección de la jornada fue la renovación de un tercio del Senado.

Aunque varios comicios seguían sin definirse, las chances de que los demócratas consigan sumar tres bancas nuevas cada vez parecían más pocas.

Los demócratas consiguieron la primera de esas bancas en Colorado, donde el candidato John Hickenlooper arrebató el escaño que ocupaba el republicano Cory Gardner, según proyectó CNN.

Sin embargo, poco después, el republicano Tommy Tuberville derrotó al senador demócrata Doug Jones y volvió a equilibrar la balanza.

En la Cámara baja, en tanto, todos los pronósticos coincidían en que los demócratas conservarán su mayoría e, incluso, el canal Fox News proyectó que ganarían cinco bancas más.

Las elecciones, que no terminaron, estuvieron marcadas por la polarización profundizada por la pandemia de coronavirus, que ya mató a 232.000 estadounidenses, y el derrumbe económico que provocó, generando picos de desempleo como no se veían desde la Gran Depresión.

Aunque aún no se conoce la participación total, sí se sabe que el voto anticipado -tanto presencial como por correo- rompió todos los récords históricos y representó el 73% de todas las personas que votaron en 2016, en la anterior elección presidencial.

En algunos pocos estados, como el crucial Pensilvania, las autoridades electorales seguirán recibiendo votos por correo durante unos días más, una modalidad que Trump ya advirtió estará en el corazón de una disputa político-legal que podría terminar definiendo quién será el próximo presidente de Estados Unidos.