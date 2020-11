Alberto Fernández: "Sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia"

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes al mediodía, en el partido bonaerense de Avellaneda, el acto de inauguración de las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, cuyo fin es facilitar el acceso a la Justicia de los vecinos de la zona.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el intendente local, Jorge Ferraresi. También asistió al acto el presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria.

El mandatario sostuvo hoy que "hoy es un día distinto porque sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia" y dijo que el Gobierno nacional "no le pregunta a nadie qué ideología tiene la vacuna; sólo si salva vidas".

"Parece que alguno no se enteró que se terminó la Guerra Fría. Nos meten en una discusión que no nos importa", apuntó el Presidente al inaugurar obras del edificio del Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, en el sur del conurbano.

Aseveró que, con la posible llegada de una vacuna contra el coronavirus, "el horizonte empieza verse y tenemos que ser optimistas". Y a su vez, añadió: "Gracias a los que cumplieron las recomendaciones, ahora tenemos más libertad para hacer todo lo que queríamos hacer".

De acuerdo con sus declaraciones, la "normalidad" que conocía antes de la pandemia "no" le gustaba, y afirmó que, luego de que llegue la vacuna y se supere esta situación, habrá "otra normalidad, que nos incluya a todos".

"Una normalidad donde cada uno pueda desarrollarse, donde los argentinos tengamos trabajo y los empresarios inviertan y ganen; una normalidad donde el Estado de derecho se respete", subrayó el mandatario en el acto en el partido bonaerense de Avellaneda.

"Vamos a dar vuelta la Argentina de una vez y para siempre", enfatizó el Presidente.

Posteriormente, se pronunció sobre el Poder Judicial y señaló: "es necesario que la Justicia funcione", que sea "rápida", y que haya jueces "técnicamente preparados y moralmente probos".

"Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto", dijo Fernández, al tiempo que agregó: "los espías entremezclados con los jueces no fue una buena idea y usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea".

Durante la actividad, según se informó oficialmente, además se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Avellaneda para la ejecución de obras con financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.

El acto se realizó en el edificio municipal "Beatriz Mendoza", ubicado en Carlos Pellegrini 350, de la localidad de Piñeyro, sobre la ribera del Riachuelo.

El edificio lleva el nombre de la vecina de Avellaneda que inició hace años una de las causas judiciales que derivaron en la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), durante la presidencia de Néstor Kirchner, y la consiguiente decisión de comenzar con las políticas concretas de intervención en el saneamiento de la ribera.

La construcción, que se encuentra ubicada sobre la ribera del Riachuelo, a metros del puente Bosch, fue a fines del siglo XIX la sede de una fábrica de vidrio denominada Cristalería Papini, fundada por Rafael Papini, un italiano extrabajador de Rigolleau.

Durante décadas fue una gran planta productora de elementos de vidrio para el mercado de entonces, pero, tras su paralización, permaneció abandonada durante décadas hasta que en 2012, con el saneamiento del Riachuelo, fue recuperada por el Estado y puesta bajo la administración del municipio de Avellaneda.

La propuesta de refuncionalizar este histórico edificio responde a los requerimientos de espacios necesarios para que allí puedan funcionar también el resto de las dependencias del poder judicial, para facilitar de este modo a los vecinos un mejor acceso a la Justicia, mediante un proceso de descentralización y acercamiento, señalaron las fuentes.

El proyecto de obras se desarrolló en dos sectores del edificio, en donde se concretó una sala para central hidráulica y ascensores, remodelación de los sectores para diferentes tribunales correccionales y de ejecución, y sala de juicio oral; restauración de la fachada y entrepisos; refección de los lugares donde funcionarán juzgados en lo criminal, y otros trabajos.

El denominado Polo Judicial de Avellaneda comprende además otro edificio, ubicado en Avenida Mitre 2.600, en el cual se ampliaron las instalaciones y se pusieron en valor el segundo y tercer piso, se mejoró el sistema de ascensores, se unirán los dos cuerpos de la construcción y se ampliaron todos sus espacios para conseguir una óptima funcionalidad de los diferentes tribunales y fiscalías a radicarse allí.

Esta obra había sido paralizada en 2016 por la gestión anterior y ahora fue reactivada con el objetivo de prestar un mejor servicio de justicia, destacaron las fuentes.