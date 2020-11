Melconian contó por qué la Argentina "no arranca", pero elogió a Guzmán

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró hoy que la Argentina "no arranca" por el "descalabro fiscal y el signo de interrogación en la política", pero elogió los "méritos" del ministro de Economía, Martín Guzmán. "Vos tenés que juntar la macro, el dólar y la política. Sobre eso trabajás. Hay períodos donde se alinean los tres mal, pero hay períodos donde se alinean bien. Ahora, tenés descalabro fiscal, no tenés un dólar ridículo, pero hay un recontra signo de interrogación en la política: entonces no arranca el auto", sostuvo el economista.

Según Melconian, en la Argentina "los conflictos tienen desenlaces. Entre 2008 y 2010 cuando no te da el cuero, te gastás el superávit y te fumás a las las AFJP. Cuando en 2011 a 2015 no te da el cuero, te fumás las reservas. Cuando entre el 2016 y el 2019 no te da el cuero, te fumás la deuda. Cuando en 2020 no te da el cuero, te fumás la emisión monetaria".

"En el período 2016-2019 terminás con u$s 55.000 millones de deuda. En el 2020 con 8 puntos del PBI en emisión monetaria. No me encasillen ni en pesimista ni en optimista", enfatizó el ex funcionari.

Por otra parte, Melconian elogió al ministro de Economía: "Tipos como Guzmán me parece que tienen doble mérito, encima un tipo que está en el exterior en una Universidad...hay que venir a meterse a este conjunto de sinsabores, ganar mal, siempre te comés el garrón de alguien porque donde ponés un dedo siempre pisás a alguien".

"Yo en lugar de él hoy no estaría, porque para mi el formato de tomar un Ministerio requiere ser parte de no caer como un aviador. Mauricio Macri cometió un error, ganó Capital, Provincia y Nación todo al mismo tiempo y por la ventana entraron 200 aviadores. Porque el equipo de ministros de un presidente es algo muy selecto, con gran lealtad. Estás consustanciado con un programa de Gobierno donde el ministro de Economía se circunscribe a lo suyo, pero tiene injerencia en el resto de los temas", resaltó.

En ese sentido, Melconian dijo que la Argentina "es un país complicado que progresa de a ratos. Eso no genera que un tipo venga a enterrar un dólar, ni siquiera un argentino". Por ese motivo, consideró que a futuro "lo berreta está asegurado: vas a una cosa berreta en el mejor escenario. Uno mira al frente y quiere que este país tenga problemas pero a u$s 25.000 de PBI per cápita, no a 8.000 per cápita".