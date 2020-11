Mayor oferta del campo trajo liquidez y el BCRA pudo sumar u$s 88 millones

En la primera rueda de noviembre el dólar blue amagó con una suba de $ 1 que lo llevó a tocar los $ 170, para luego revertir la tendencia y anotar su sexta baja consecutiva hasta los $ 168. Fue en una sesión en la que el Banco Central (BCRA) se alzó con u$s 88 millones para sus reservas gracias a una mayor liquidación del campo.

"Se registró una importante liquidación de divisas. Es un buen arranque de mes", señalaron fuentes oficiales. En octubre las empresas del sector liquidaron u$s 1715 millones, cifra por debajo de los u$s 1900 millones de octubre pasado pero encima de la proyección de u$s 1500 millones. Fue gracias a la medidas para promover que el campo vuelque divisas al mercado.

En el arranque de semana y del mes el mayorista saltó a $ 78,70, lo que representó una suba 37 centavos. Las cotizaciones financieras cayeron. El dólar MEP cerró a $ 139,23 (-2,8%) mientras que el CCL terminó (-1,6%) a 145,41 pesos.

El promedio entre bancos avanzó a $ 84,41, lo que elevó al dólar ahorro a los $ 139,27. El minorista sumó 25 centavos a $ 83,75. El volumen operado en contado fue de u$s 288,142 millones y de u$s 19,20 millones en MAE.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital, sostuvo que "hay que ver cómo responde la City, ya que para el mercado la devaluación era inminente y colocaron bonos atados a la devaluación oficial. Están secando la plaza, con lo cuál, es posible que la brecha se mantenga en estos valores o incluso baje".

Los analistas de Wise plantearon que como los bonos en dólares que tiene el BCRA para intervenir son limitados, si el Gobierno no anuncia un plan consistente, la incertidumbre volverá si las reservas siguen cayendo".

Brian Torchia, de Pgk Consultores, señaló que el conjunto de medidas "apuntan a descomprimir tanto las expectativas de shock devaluatorio como de incremento de brecha con las cotizaciones financieras".