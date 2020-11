Elecciones 2021: el Gobierno no tomará una decisión sobre las PASO hasta marzo

Peronista a fin de cuentas, el primer dirigente cuyo olfato le permitió augurar meses atrás que la pandemia pondría en debate la realización de las PASO 2021 fue el opositor Emilio Monzó. El extitular de Diputados macrista lo pronosticó en un zoom partidario al comienzo de la cuarentena. Con una Casa Rosada que mantiene el speech de "seguimos trabajando con el cronograma electoral vigente", que contempla las primarias en agosto, un escenario que "hasta marzo" no podría revisarse, aclaran, ayer un primer oficialista se animó a plantearlo, lo que desató un maremoto de consultas.

"Considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO", tuiteó el gobernador sanjuanino Sergio Uñac. "Esto significaría menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico", agregó el mandatario peronista.

Teniendo en cuenta las Elecciones Legislativas 2021, y respetando los mandatos constitucionales y el recambio de las autoridades elegidas por voto popular, considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO establecidas por Ley Nº 26.571. — Sergio Uñac (@sergiounac) November 2, 2020

"No tenemos claro qué lo impulsó a Uñac a decir eso", repetían ayer en la Rosada. Preferían, claro está, evitar recordar la interna permanente que el gobernador tiene en su pago chico con José Luis Gioja, si bien la última interna lo consolidó como el cacique peronista. El mensaje podría ser, entonces, puertas adentro de la provincia. "La suspensión de las PASO no está en la agenda del PJ", se limitaron a afirmar cerca del ex gobernador sanjuanino, actual titular justicialista. El 2021 marcará un nuevo choque interno entre ambos en San Juan.

El "Operativo clamor" de Uñac tuvo nula adhesión: sus pares Axel Kicillof, Omar Perotti y Juan Schiaretti, entre otros, evitaron sumarse.

Una certeza: la regla de oro marca que los oficialismos prefieren no disputar primarias. Cambiemos, por argumentos económicos, fracasó en suspenderlas ante la resistencia de un peronismo que necesitaba primarias para dirimir liderazgos, lo mismo que parece le ocurrirá a JxC el año próximo. Las críticas al "cambio de reglas de juego" se replicarían con otras voces, con el detalle que fue el PJ durante el mandato de Cristina Kirchner, el que impuso las PASO, bajo una idea original de Néstor Kirchner de replicar el sistema de primarias norteamericano. Y, en tercer lugar, hay antecedentes internacionales de comicios con Covid.

Un importante intendente bonaerense, ayer, descartó ayer que la hipótesis se esté trabajando en las mesas PJ y recordó un dato: al FdT también le conviene que haya internas en los distritos que no gobierna.

Con la incertidumbre de la pandemia, los escenarios son múltiples. Hay quienes auguran que podrían tal vez no suspenderse pero sí posponerse los comicios. "Toda la población debe estar vacunada", opinan los más extremos en la Rosada. Marzo se agenda en el calendario como el mes en que podría haber alguna certeza ya sea gracias a AstraZeneca o Vladimir Putin. Hay otra certeza: la necesidad de un proyecto de ley para modificar la fecha o el tipo de elecciones (también hay quienes sueñan que el Covid pueda impulsar la Boleta Única).

La última certeza no lo es tanto. Según el presupuesto 2021 que está debatiendo el Congreso, las elecciones demandarán un desembolso de $ 17.171.091, con unas primarias que implican más de la mitad de eso (las primarias son más caras que las generales). Desde la Cámara Electoral ya avisan que, en un escenario de pandemia con sus protocolos, hay costos que todavía no fueron calculados: potes de alcohol en gel, más útiles y hasta un mayor número de lugares de votación para evitar las aglomeraciones.