Traverso: "Queremos evitar maniobras que alimentan la fuga de divisas y afectan a la industria y el empleo"

Al compás de la creciente brecha cambiaria, en las últimas semanas el Gobierno buscó evitar maniobras en operaciones de comercio exterior, para cuidar los dólares. La Aduana detectó triangulación y sobrefacturación de barbijos, y está investigando a 160 importadores del sector salud y también de otros rubros.

En diálogo con El Cronista, la directora General de Aduanas, Silvia Traverso, afirmó que se está trabajando en la "simplificación de trámites para favorecer las exportaciones", y en reducir tiempos y costos de las operaciones.

¿Aumentó la sub y sobrefacturación de operaciones por las tensiones cambiarias?

Con brecha cambiaria hay incentivos para que surjan este tipo de maniobras. Al empezar la gestión notamos que se habían desarticulado algunas capacidades que la Aduana tiene para fiscalizar y controlar esas operaciones. Por eso, reactivamos herramientas como los valores referenciales, fundamentales para detectar una posible subfacturación en las exportaciones. Del lado de las importaciones, reforzamos los controles sobre los valores declarados. Detectamos varios casos con valores mucho más altos que los de mercado y tenemos abierta una investigación al respecto.

¿Qué resultados lograron hasta el momento?

En la importación de barbijos, por ejemplo, hicimos una denuncia penal contra una empresa que los importaba desde China y los refacturaba en Panamá. En la Aduana de China habían sido declarados a u$s 1,20 pero acá declaraba que los barbijos costaban u$s 3,60, tres veces más. Fue una triangulación, que por el monto del sobreprecio no justifica una intermediación comercial de la empresa panameña. Por eso hicimos la denuncia y se está investigando.

¿Es una operación aislada o hay otros casos?

-No, además estamos investigando unos 160 importadores, de los que también sospechamos que sobrefacturaron barbijos, pero la investigación sigue abierta. Queremos evitar maniobras ilegales que no sólo alimentan la fuga de divisas sino que afectan a la industria nacional y al empleo.

¿Está previsto sumar nuevos rubros para valores de referencia de exportación?

Sí, estamos analizando todas las posiciones arancelarias y vamos agregando nuevos valores referenciales. En estos días está por salir el de las peras y manzanas. Antes de definir cada uno nos reunimos con los exportadores del sector, la idea es que los valores se adecúen a los precios de mercado.

¿Hay más importadores desde que se amplió la brecha cambiaria?

Hay de 28.000 a 29.000 importadores, aproximadamente, pero no hubo cambios significativos en los últimos meses. Tampoco puede inscribirse cualquiera como importador, si no tiene determinada solvencia.

¿Qué pasos dio la Aduana para simplificar trámites?

Muchos trámites que se hacían de forma presencial, pueden hacerse a través de la plataforma informática. Se hizo completamente digital el trámite de inscripción en el registro de importadores y exportadores. También la adhesión al programa Operador Económico Autorizado (OEA), la habilitación de las aduanas domiciliarias, y varios procesos relacionados a sistemas de información de depósitos fiscales.

¿Cómo van a reducir costos en materia aduanera?

-Estamos en pleno proceso de reconfiguración de las herramientas que disponemos y una actualización de modelos y metodologías. Eso mejora los procesos y reduce tiempos y costos para los operadores del comercio exterior. Y con las demás áreas del gobierno estamos trabajando en simplificar la operatoria de exportación.

¿Hay controles especiales para mercadería que llega al país desde algún destino producto de la pandemia?

No, en referencia al riesgo sanitario no hay restricciones. Hacemos el mismo control a todas las mercaderías, sin importar el país de procedencia. Sí trabajamos en base a la gestión del riesgo, que nos permite hacer una selectividad inteligente para el control en base a distintos patrones de riesgo, que tiene un montón de aristas.

¿Cómo se combate el contrabando y el narcotráfico en una frontera "porosa" como la del norte del país?

-Más allá de la valoración que pueda hacer cada uno, lo cierto es que trabajamos para actuar sobre el contrabando, el narcotráfico y la criminalidad organizada. Incautamos más droga que el año pasado, incluso con las fronteras durante varios meses habilitadas sólo para el transporte de carga. Hasta septiembre, de hecho, llevábamos secuestrado casi 3.500 kilos de marihuana y más de 600 kilos de cocaína. Es un 85% más que los primeros 8 meses de 2019.