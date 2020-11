Sólo un millón pudo comprar dólar ahorro por total de u$s 250 millones

“Los clientes nos están matando, porque la gente hace la lectura literal, no tengo IFE no tengo préstamos subsidiado, no tengo financiación de tarjeta y no me dejan comprar”, revela el directivo de un banco, y admite que es su caso y de la mitad del personal de la entidad, que llama al gerente de Productos Cambiarios pensando que es un problema del banco, pero no lo es.

De acuerdo a estimaciones preliminares de las entidades, sólo uno de cada tres pudo acceder al dólar ahorro, por lo que apenas algo más de un millón de ahorristas se habrían alzado con u$s 250 millones.

De acuerdo a la recaudación del impuesto País, hubo una baja del 60% en octubre contra septiembre, por lo tanto el analista financiero Christian Buteler estima que se vendieron entre u$s 200 y u$s 250 millones, si se estima que las ventas con tarjeta de crédito en el exterior se mantuvieron constantes, ya que el impuesto toma ambos parámetros.

En el sector se quejan porque los clientes le echan la culpa al banco, pero el problema es que el Central da un código de error que es genérico, que son los números de las circulares que engloban todos los motivos.

“¿Pero contra quién apunta la gente que no puede comprar? Contra su banco. Además de lo normativo, nos pidieron que restrinjamos por capacidad de ahorro, entonces es como si fuera por política interna del banco, pero en realidad es por imposición del Central. Ahí hay gente que es bochada porque quizás no presentó los papeles con información actualizada de cuánto gana”, admite el ejecutivo de un banco.

En la City sostienen que el BCRA no lo blanqueo a esto, sino que lo hizo como una sugerencia a los bancos, que se lo dejan al libre criterio. Entonces, cada uno tomó diferentes posturas: las entidades que apuntan a un segmento más alto piden mayores ingresos, y otros lo manejan según los niveles de paquetes de productos con qué nivel de tarjeta tiene el cliente, y dejan comprar a quienes tengan los productos más caros.

De todas formas, en el ambiente admiten que el principal problema es el tema de las refinanciaciones, ya que mucha gente tiene que pagar, por ejemplo, $ 25.530 de la tarjeta y redondea y paga $ 25.500, entonces esos $ 30 que quedaron pendientes se refinanciaron en forma forzosa, lo cual genera cuotas de $ 3.

Entonces, aducen que ese cliente no puede comprar porque tiene una refinaciación, pero en realidad es algo forzoso que nunca pidió, ya que se hizo de forma compulsiva. Del mismo modo, hay quejas de que quien cobra ATP, que lo pidió la empresa, pero no el empleado.

Lo cierto es que, tras dos meses de no poder comprar dólar ahorro, es posible que el mes que viene se reactive el mercado del dólar Bolsa a través del MEP, ya que deben pasar 90 días desde que se compró el solidario para poder adquirir MEP.

Y es posible que toda esa gente que no la dejan comprar dólar ahorro, esté contando los días para poder adquirir sus divisas de forma legal a través del mercado de capitales.