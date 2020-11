¿Qué se podría haber hecho mejor?

Quién mejor que Eduardo López, Jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y uno de los integrantes del comité asesor del Poder Ejecutivo, para responder a esta pregunta.

Según López hay varias miradas a tener en cuenta para analizar qué se podría haber hecho distinto o mejor. "Primero, es importante decir que hay cosas que sí se hicieron bien. La cuarentena precoz es una porque el sistema de salud no estaba preparado para recibir la pandemia. No había suficientes reactivos, en una primera etapa el único lugar donde se podía hacer el diagnóstico era el Malbrán y tampoco había equipamiento en respiradores, y entonces fue una muy buena medida", destacó.

Como contrapartida, "se podría haber hecho algo distinto. Trabajar muy fuerte en los testeos ya que son un elemento fundamental. Los países que tuvieron éxito que pudieron bloquear son los que hicieron más testeos". En este sentido, el especialista mencionó el plan Detectar como algo "muy bueno, pero que sin embargo fue insuficiente en las provincias y llegó tarde". Este programa detectaba casos sospechosos, rastreaba contactos estrechos y aislaba.

Por otro lado, planteó López, "la cuarentena se mantuvo bien el primer tiempo, pero por nuestras características culturales, hicimos cuarentenas imperfectas. No hay peor cuarentena que aquella que no se cumple".

El médico expresaba que el Covid-19 es un virus democrático porque afecta a todos por igual, pero el impacto en las zonas de menores recursos es mucho más alto por tal motivo fue muy efectiva la forma en que se bloqueó en los barrios populares.

En línea con eso, el pensamiento popular fue que la enfermedad estaba en el AMBA. "Hasta agosto, el 95% de los casos era en ahí y poco en las provincias, eso hizo que en muchas provincias se baje la guardia, que se pase a una cuarentena fase 4. Esto generó que, en las últimas semanas, a diferencia de lo que sucedió en el AMBA, en las provincias las curvas fueran exponenciales en poco tiempo, saturando rápidamente el sistema de salud".

Por último, mencionó el asesor del Poder Ejecutivo en este contexto, "hay un tema no menor, creo que no comunicamos adecuadamente. Nos olvidamos de la franja que más tiende a incumplir: los adolescentes, de los adultos jóvenes. No le dimos un parámetro de la importancia que tenían ellos como trasmisores de la enfermedad".

Finalmente, ante la situación sanitaria que atraviesa hoy el interior del país, López dijo que "el uso de barbijo y la distancia social son fundamentales para prevenir y evitar el contagio en los meses que viene" teniendo en cuenta que la vacuna no estará disponible para todos en el mediano plazo. Sin embargo, se mostraba "cautamente optimista de cara al verano dado que, si bien está cuestionada la idea, el virus pierde 95% de positividad a los 31 grados. En Europa, por ejemplo, bajó mucha la curva en los meses de verano", concluía.