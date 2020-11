¿Alcanzan los testeos para controlar el virus?

¿Son suficientes los testeos? El Dr. Pascual Fidelio, director delInstituto ANLIS del Malbrán, y el Dr. Daniel Stecher, médico infectólogo jefe de la división infectología del Hospital de Clínicas, fueron los responsables de dar respuesta a esta inquietud.

Si bien al principio sólo se podían hacer en el Malbrán, el centro de innovación y desarrollo científico más importante puesto al servicio de la pandemia, luego se pudo avanzar a nivel país. Fidelio comentó que comenzaron a trabajar en enero, alertados por lo que estaba pasando en Wuhan. "Inmediatamente se estandarizó la técnica copiando el modelo de Charite de Berlín y avanzaron enla compra de algunos reactivos. Esto fue clave porque anticiparse, poner a punto la técnica acá en Argentina permitió prepararse para lo que vendría".

Desde que el 3 de marzo se detectó el primer caso positivo "en menos de 20 días se capacitaron más de 220 personas del sector público y privado de todo el país, se hicieron compras de reactivos y de equipamiento- cabinas de bioseguridad nivel 2 y termocicladores- para poder hacer las técnicas de biología molecular", narró el especialista. "Se trabajaba todos los días 15 a 16 horas y en menos de 25 días estuvimos en condiciones de descentralizar los test en todo el país y acelerar el proceso de diagnóstico".

En el último tiempo, los testeos estuvieron en el centro del debate con opiniones muy diversas al respecto. Ante esto, surgió la pregunta de si hacer más testeos o la cantidad que se hacen es una decisión científica, política o depende de los recursos disponibles. Para Stecher la pregunta es difícil de contestar porque tiene varios aspectos. "Obviamente hacer más testeos requiere más recursos y más trabajo", dijo. "La pregunta es que ganamos al hacerlos. La cuestión es testear con racionalidad. En ese sentido en la primera etapa se testeó a los pacientes con sospecha clínica. Básicamente, lo que uno debe testear es al sintomático para confirmar la infección y proceder al aislamiento".

¿Pero qué pasa con los asintomáticos? "En una situación como la que planteó el Plan Detectar, el asintomático que se estaba buscando era el que estaba en contacto estrecho y en una situación que era muy difícil aislarla por problemas sociales o económicos. El detectar comenzó a funcionar al principio en barrios vulnerables. En situaciones donde existía posibilidad de aislamiento, era más contra efectivo aislar a la gente que hacer testeos. De manera que la cantidad de testeos y su influencia en el control de la pandemia, que es de lo que se empieza a hablar o lo que se dice, no son cosas paralelas en realidad", detalló el responsable de infectología del Hospital de Clínicas. Y continuó: "Otro error conceptual tiene que ver con el periodo de incubación del virus es cercano a 14 días, por lo tanto, que me testee el día 3 no quiere decir que no aparezca el virus al día 7 u 8".

Haciendo un balance de estos casi diez meses, Fidelio dijo que, a pesar del corto tiempo, el mundo científico reaccionó con una impresionante cantidad de investigaciones y publicaciones. Y agregó: "El virus nos ha enseñado de todo: que en un mundo con altísima tecnología todavía debíamos aprender a lavarnos las manos. Nos ha enseñado mucho a nivel economía, psicológico, sociológico y que las fronteras son algunos dibujos en los mapas. Nos enseñó que vivimos en un mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo".

La detección del genoma es algo que también destaca el médico. Según explicó, "conocer el DNI, la cuenta de Twitter e Instagram del virus nos ayuda a la investigación del mismo y, eventualmente, a poseer o producir una vacuna de mayor espectro o amplitud en su funcionamiento". Vinculado a ello, vale mencionar que ANLIS Malbrán descifró genoma de tres cepas e inmediatamente se contactó con una organización con sede en Alemania donde se reúnen la base de datos de los coronavirus y fue aceptado, en sólo 45 minutos, como nuevas cepas virales circulantes. "Eso habla del enorme profesionalismo porque no es común que los pares científicos en tan poco tiempo puedan analizar la calidad de un trabajo", planteó. "Pudimos contribuir con la ciencia mundial en el sentido de conocer el DNI y después sacarle la foto a la cara", concluyó.