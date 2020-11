Presupuesto 2021: una deuda por la devaluación 2018 complica al Plan Gas 4

La Cámara de Diputados barrió de un plumazo del Presupuesto 2021 un artículo que establecía el pago de una deuda de $ 29.514 millones con las productoras de gas natural por la devaluación de 2018 y agregó ruido en la relación con las petroleras, que deberán adherir al Plan Gas 4 cuando se publique el decreto, en los próximos días. El programa había sido relanzado a mediados de octubre para activar Vaca Muerta y sustituir multimillonarias importaciones durante los próximos años.

El jueves a la madrugada, por iniciativa del diputado mendocino José Luis Ramón, el Frente de Todos eliminó el artículo 92 del Presupuesto 2021, mediante el que se autorizaba al Gobierno a emitir títulos de deuda para saldar las obligaciones que asumió el Estado Nacional por el salto en el tipo de cambio entre abril de 2018 ($ 20 por dólar) y septiembre de ese año (cuando la divisa cotizaba a $ 42), en pos de no trasladarlo a las tarifas y que lo paguen los usuarios.

Según datos de la industria, los principales acreedores de esas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) son la estatal IEASA -ex Enarsa- e YPF, con 51% de participación del Estado. Entre ellas contabilizaban $ 8900 millones y $ 6800 millones, respectivamente, más intereses. Pero también Pan American Energy (PAE), Total Austral y Pampa Energía, entre otras, quedaron atentas a la resolución de este conflicto.

Las petroleras privadas recibieron con sorpresa y expresaron preocupación por las idas y vueltas del Gobierno respecto a las DDA y recordaron que al dar de baja el artículo 7 del Decreto 1053/2018, volverán a tener derechos de ir a juicio. Incluso hablan de "default energético" y piensan pedir explicaciones al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía.

En el equipo del secretario de Energía, Darío Martínez, aseguran que no tuvieron relación con el pedido para incluir esa deuda en el Presupuesto ni con la solicitud para borrarlo y creen que eso no complicará la adhesión de las empresas al Plan Gas 4 para movilizar las inversiones y "llegar a tener gas en mayo de 2021", de cara al invierno.

Pero el número uno de una petrolera dijo en off the record: "Las DDA eran el preludio del Plan Gas. ¿Quién va a poner un mango si no las pagan?"