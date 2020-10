Los astilleros, pendientes de un plan de financiamiento

“El Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) tendrá un efecto muy positivo sobre la industria naval argentina”, afirmó el presidente de Tandanor, Miguel Tudino, al participar del quinto webinar sobre “Buques y Puertos Sustentables para una Marina Mercante Nacional”, organizado por el Centro de Patrones y Globalports.

Durante el programa, que constó de tres paneles, se habló de las posibilidades que existen en la industria nacional, la necesidad de exportar con buques propios, los desafíos para favorecer los desarrollos logísticos y promover la federalización de los puertos; y cómo potenciar el uso del Gas Natural Licuado (GNL) como combustible sustentable.

“El efecto que el FONDEF va a tener en la industria de la defensa, tanto para la aeronáutica, las fabricaciones militares y la industria naval será muy positivo”, aseguró Tudino al tiempo que enumeró los proyectos que se podrán desarrollar con este incentivo económico, entre los que se destacan la construcción del buque hidrográfico SWATH, la terminación de la Goleta Santa María de los Buenos Aires, el desarrollo de remolcadores a GNL, y la construcción de un buque polar con un equipo técnico propio.

El funcionario reconoció que la importancia de la Goleta reside en que se trata de un proyecto con responsabilidad social, ya que estará equipado con accesibilidad para que los jóvenes con alguna discapacidad puedan disfrutar del mar.

Además, el fondo les pemitirá recuperar las instalaciones de la Base Naval Puerto Belgrano y desarrollar una complementariedad con Astillero Río Santiago.

Norberto Wiedemann, en representación del secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (Fetignra), realizó una exposición con énfasis en la importancia y la necesidad de comenzar a utilizar GNL para bajar los costos del transporte y mejorar la productividad.

“Las virtudes del gas natural son sobre todo la parte ecológica, la autonomía que esto le da a los barcos y el trabajo argentino que va a generar”, expresó Wiedemann.

Por su parte, Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA) manifestó que “la firma del Presidente de la Nación es una herramienta fundamental para que todas las provincias se comprometan a desarrollar su economía y sus puertos. La industria nacional está preparada para asumir el desafío de desarrollarse hacia nuevas tecnologías, promover la inclusión social, mejorar sus relaciones laborales generando una mayor ocupación, y reducir la contaminación con la utilización de energías sustentables”.

De todas formas, Martínez reconoció que aún quedan tareas pendientes como la recuperación de la bandera argentina en la hidrovía y la construcción de buques de ultramar para renovar la flota pesquera que actualmente no cumple con las normas de seguridad.

“El compromiso de los argentinos tiene que ser trabajar de forma conjunta y ver cómo podemos aportar para tener una logística eficiente. Hoy el país está pasando una crisis severa y no vemos muchas posibilidades de reparar la cuestión de la alta carga tributaria que nos saca de mercado, pero se pueden buscar alternativas para potenciar la industria. Tenemos que recurrir a tasas de mayor crecimiento, tomar las iniciativas, encarar nuevas obras, y reducir costos de logística. La pandemia nos tiene que dejar una reflexión clara y darnos energía para crecer con una proyección nacional, agregar valor y dar trabajo. Asimismo, debemos insertarnos en el mundo con tecnologías limpias como el GNL que no solo es sustentable, sino que además permiten un ahorro de más de u$s dos millones al año” expresó la titular de la CINA.

Silvia Martínez también anunció una iniciativa de Mujeres Maritinistas que consiste en “conocer Argentina desde el agua”, para la cual están trabajando en la generación de diferentes circuitos turísticos vía fluvial que incentiven a los ciudadanos a familiarizarse con la naturaleza y conocer el país a través de formas no tradicionales.

Por último, el Capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo y organizador del evento, adhirió a lo expresado por los panelistas, destacó la importancia de fortalecer la industria con financiamiento, y abogó por un mayor uso del GNL.